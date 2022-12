Los integrantes de la comunidad zíngara están siendo investigados por simular la transferencia de dinero a personas que vendían sus vehículos. Hay al menos 17 estafados y se recuperaron 6 vehículos. No pueden ser detenidos porque no están en el Registro Nacional de Identidad.

Se recuperaron 6 autos y los estafadores no figuran en el RNI

Tal como informó El Patagónico en los primeros minutos de este miércoles, seis allanamientos se realizaron en Comodoro Rivadavia. El objetivo era desbaratar una red de personas que estafó al menos a 17 personas en la compra venta de vehículos. Las transacciones se hacían sin documentos de identidad y con comprobantes de transferencias bancarias truchas. Así lo confirmó el responsable de la Planta de Verificaciones del Automotor de la Policía del Chubut, Gustavo Orellano.

Las denuncias comenzaron en julio y los principales sospechosos están vinculados a la comunidad zíngara. Esto impulsó los allanamientos del martes en esta ciudad, donde se secuestraron vehículos, documentación y equipos de comunicación que pudieran aportar datos para la investigación que se lleva a cabo.

La principal modalidad que adoptaban los sospechosos era simular la compra de un vehículo que sus propietarios publicaban en grupos de compras de redes, o bien colocando carteles de venta en los rodados. A partir de allí, los contactaban y acordaban un encuentro.

Las negociaciones se basaban en regatear el precio y acordar un punto de encuentro para concretar el negocio. Los lugares más comunes eran cafés o estaciones de servicio para evitar cualquier sospecha de sus potenciales víctimas. “Una vez que tenían todo arreglado, simulaban una transferencia bancaria emitiendo generalmente comprobantes del banco Santander Río que se comprobó que son apócrifos”, subrayó Orellano.

“Debido a la seguridad que les transmitían a los damnificados, lo que hacían era arreglar para el día siguiente la firma de la documentación del vehículo, llevándose el automóvil el mismo día. Una vez que se entregaba el vehículo. No volvían a tener más contacto con los damnificados”, detalló.

“En la mayoría de los casos se entregó el vehículo, la tarjeta verde y un comprobante de seguro para que los compradores pudieran circular. En dos casos, por un descuido de los damnificados, hicieron la entrega del formulario 08 firmado en blanco. Esos vehículos los pudieron transferir, pero fueron recuperados”, aseguró.

Se estima que son 17 damnificados, pero no se descarta que la cantidad pueda incrementarse ya que la modalidad delictiva se expandía por diferentes provincias. La buena noticia es que se pudieron recuperar seis vehículos que habían sido vendidos en Caleta Olivia y Las Heras.

“Una de las principales razones de por qué se secuestraron los equipos de comunicación es para saber cómo es la ruta de comercialización de los vehículos. Generalmente son todos compradores de buena fe que adquieren el rodado a menor costo de lo que se ofrece en el mercado”, consideró Orellano.

LA MISMA METODOLOGIA

Los investigadores sostuvieron que siempre fueron las mismas personas las que realizaron las transacciones, pero contaban con la colaboración de otras familias de Comodoro Rivadavia para movilizar los vehículos.

Uno de los datos más preocupantes es que los sospechosos tienen un estilo de vida nómade y no se encuentran en Registro Nacional de Personas. “Están indocumentados. Aportan diferentes identidades a la hora de presentarse. Si algún damnificado quisiera que estos firmen algún papel en alguna escribanía no van a poder acreditar nunca la identidad porque no tienen un documento”, aseveró.

Las denuncias se incrementaron en los últimos dos meses ya que, anteriormente, los hechos eran aislados y en otras provincias. En julio se conoció una denuncia con la misma modalidad y contra las mismas personas en San Antonio Oeste. “Se comprobó que los números de teléfono eran los mismos y eso permitió identificar a los sospechosos”, destacó Orellano.

Se estima que los estafadores adoptaron diferentes identidades, pero usaban los apellidos más tradicionales de la comunidad zíngara. Ninguna de ellas era real.

“Al no estar identificados y al no estar en el Registro Nacional de las Personas, una de las primeras medidas será que se registren porque si no seguirán libres”, afirmó.

RECOMENDACIONES

Orellano también brindó recomendaciones a la hora de vender un automóvil. “Si el negocio se realiza a través de una transferencia bancaria, primero el dinero se tiene que ver reflejado en su cuenta bancaria. Uno entiende los costos que implica ir a una escribanía a realizar los documentos y la mayoría opta por hacer un boleto de compra venta en su domicilio pero, en estos casos, siempre se debe exigir la documentación de una persona”, consideró.

“Tiene que ser el documento físico y no una fotografía que está en un teléfono celular”, subrayó y afirmó que no se debe entregar un vehículo hasta comprobar que el dinero fue transferido.