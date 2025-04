Se trabaja para mejorar la seguridad en las canchas de la Liga de Barrios

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recibió a miembros de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia y a los integrantes de la comisión directiva de la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios, para juntos trabajar en las cuestiones de seguridad en las canchas, luego de los incidentes que se registraron en el campo de juego de Atlético Rivadavia, entre los equipos de 20 de Junio y La Juventus.

Tras la reunión, el comisario inspector Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional, dijo que “primeramente teníamos que tratar de abordar lo que pasó el pasado fin de semana y ver qué acciones vamos a articular entre todos. Fue una reunión bastante positiva, se hablaron muchos temas puntuales y quedamos en acercarnos con las autoridades de la Liga de los Barrios”.

Y añadió que “ahora queda trabajar y hacer algunas acotaciones puntuales que nos han pedido, vamos a realizar una segunda reunión para hilar algunos detalles”.

Asimismo, Jones manifestó que la primera medida que tomó la Liga de Barrios de parar de jugar por un fin de semana fue acertada: “Tuvieron una reunión puertas adentro entre los distintos presidentes, aunaron criterios bastantes importantes, van a haber sanciones para los responsables y me parece correcto, no hay que dejar que por unos pocos se empañe lo que debe ser una fiesta”.

Jones remarcó la buena predisposición “desde el minuto 0” y afirmó que “me comuniqué con Hernán (Martínez) y él lo hizo con la gente de la Liga de Barrios, los tres actores involucrados en la parte de autoridad congeniamos y vamos a seguir trabajando para que todo sea una fiesta”.

Por su parte, Daniel Tellez, presidente de la Liga de los Barrios, indicó que “tenemos que trabajar en conjunto con todos los equipos y tratar de mejorar y que no vuelva a pasar. Ya nos juntamos con los dirigentes, hablamos el tema de las sanciones y vamos a poner una sanción dura para que no vuelva a pasar, no tiene que volver a pasar porque van familias, es un domingo de cancha para divertirse y no puede pasar lo que pasó”.

Y aseguró que “por ahora vamos a parar este domingo y vamos a ver el próximo fin de semana cómo estamos, la sanción la vamos a sacar la semana siguiente y ahí decidiremos si volvemos a arrancar, porque nos quedan solamente dos fechas y la idea es terminarlo y organizarse bien para el otro torneo, con un reglamento nuevo para que no pasen estas cosas”.

Para culminar, valoró el acompañamiento: “Hernán (Martínez) me llamó apenas pasaron los incidentes, estuvimos hablando mucho y luego se armó la reunión con la Unidad Regional para encontrar soluciones, nos dieron unos tips para mejorar algunas cuestiones que nosotros no sabíamos y nos van a ayudar para que lo implementemos en los clubes y no vuelvan a pasar incidentes”.