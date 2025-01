Se viene el Sudamericano de Beach Vóley en Rada Tilly

Este jueves se presentó el Campeonato Sudamericano de Beach Vóley, en Rada Tilly que será sede del circuito, en la Bajada 12. La competencia tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de enero con duplas femeninas provenientes de nueve países.

Participaron de la conferencia de prensa Mariel Peralta, intendente de Rada Tilly, Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes, Jorge Mérida, secretario de Deporte y Turismo de Rada Tilly, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes y María Eugenia Rodríguez, presidenta de la Fe.Chu.Vol (Federación Chubutense de Vóleibol).

El torneo contará con la presencia de los equipos; Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay y Paraguay.

Se trata de una instancia histórica para el vóleibol de Chubut, que es organizado por la Federación Chubutense de Vóley y tiene el acompañamiento de Comodoro Deportes, Chubut Deportes y la Secretaría de Deporte de Rada Tilly.

Paralelamente, con el Sudamericano, se desarrollará el clasificatorio al Campeonato Nacional de Menores (sub 14, sub 16 y sub 18, en ambas ramas), que se llevará adelante del 10 al 13 de febrero, en Chapadmalal.

También, se sumará el Newcom Beach, con cuartetos mixtos, en categorías 40, 50,60 y 68.

“SEREMOS EL CENTRO DEL DEPORTE”

María Eugenia aseguró que para la Federación Chubutense “es un gran honor poder hacer este evento, traer nueve países, en duplas femeninas. Tenemos un desafío muy grande, porque años atrás habíamos traído el beach, pero no esta gran cantidad de equipos, creo que esto será un gran espectáculo para todos”.

Por su parte, Jorge Mérida felicitó a la Fe.Chu.Vol “porque lograr traer este evento al sur, a la Patagonia, a Rada Tilly, a Comodoro es un gran desafío. Y agradecer a Hernán (Martínez), a Chubut Deportes, porque una competencia de estas características nos obliga a trabajar muy fuertemente para estar a la altura de las circunstancias. Es un evento más que jerarquiza el verano de Rada Tilly y la región”.

Hernán Martínez describió que desde hace un tiempo las carteras deportivas de las ciudades de Rada Tilly y Comodoro “entendimos que cuando tenemos que trabajar para el deporte tenemos que trabajar para todos. El Sudamericano será un gran evento, tomamos este desafío en forma conjunta. La gente de Comodoro y Rada Tilly va a disfrutar del Beach Vóley del mejor nivel. Esto demuestra que somos el centro del deporte”.

Milton Reyes expresó que este gran espectáculo deportivo “nos permite mostrar la belleza que tenemos en Chubut a muchos países, nos permite asociarnos con el turismo. Estamos convencidos que la única manera de desarrollar el deporte es discutiendo políticas deportivas, de poner las herramientas que tiene el Estado para los que hacen deportes”.

Mariel Peralta, por su lado, remarcó el trabajo mancomunado entre los dos municipios de Comodoro y la villa balnearia.

“Hay un interés común que es el deporte, fomentar el turismo, generar oportunidades es lo que hace el deporte. Las ganas de trabajar en conjunto realmente enorgullecen y es algo para celebrar, sabemos que es un gran desafío para todos y encarar algo así habla de ganas y querer potenciar el deporte en nuestra provincia”, reconoció la mandataria.