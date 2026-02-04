Se viene la Copa de Verano 2026 en Laprida

El certamen de fútbol tendrá como protagonistas a las divisiones Primera, Prenovena y Veteranos. Se jugará del 20 al 22 de este mes y se suma el newcom.

Con la presencia de Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, Antonio Guevara, junto con Héctor Iturrioz, dirigentes del club Laprida y María Eugenia Rodríguez, presidenta de la Federación Chubutense de Voleibol (FeChuVol), lanzaron la Copa de Verano 2026.

Además, en esta 12ª edición se le sumará el newcom, que disputará un torneo con varios equipos. Los partidos serán en las instalaciones del mismo club.

La tradicional “Copa de Verano” de fútbol en el club Laprida se denominará “Copa Gustavo Vaquinzay”, y se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero en el estadio Domingo Perea. Las categorías que participarán en esta edición 2026 serán Prenovena división, Primera y Veteranos.

Antonio Guevara, vicepresidente de Laprida, comentó que el torneo, en esta ocasión “se le suma un deporte que va creciendo como es el Newcom que nos acompañará en esta Copa de Verano. Agrademos a Comodoro Deportes quienes siempre están al lado para realizar este torneo que lo comenzamos por el 2014-2015”, destacó.

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, por su lado, expresó que se trata de una competencia tradicional de la ciudad y para el fútbol local. “Todos aquellos que se van preparando para la competencia oficial este es un comienzo para empezar a juntarse y prepararse en lo pre deportivo” y agregó que desde el Estado municipal “estamos presentes, tomando el compromiso de acompañar, de cubrir costos que le permitan a la organización llevarlo adelante, con esta iniciativa que lleva más de diez años y es muy valorable”.