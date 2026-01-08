Seguridad: qué hacer en la práctica de deportes náuticos

Además, se pone el acento en recordar la importancia de cumplir con las normas de seguridad vigentes en las playas habilitadas.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de Comodoro Deportes y en coordinación con el cuerpo de guardavidas, informó las recomendaciones y requisitos obligatorios para quienes ingresen al mar a realizar actividades náuticas.

El coordinador del Departamento Metodológico y jefe del Servicio de Guardavidas, Flavio Benítez, hizo hincapié en las recomendaciones para ingresar al mar e indicó que “cumplir con las indicaciones es clave para prevenir accidentes y disfrutar del agua de forma segura. Es fundamental que los bañistas respeten las banderas de señalización y los límites de cada playa, pensados para una convivencia segura”.

En el caso de la playa Costanera, los nadadores y deportistas acuáticos deben acercarse previamente al puesto central de guardavidas para registrarse. Allí se les entregará una pulsera con número de control, la cual es obligatoria para ingresar al agua y debe ser devuelta al momento de salir.

Asimismo, es indispensable contar siempre con los elementos de seguridad, “tales como boya o torpedo, chaleco salvavidas y, según la actividad, traje de neoprene, los cuales permiten mejorar la visibilidad y reducir riesgos ante cambios climáticos o del mar”, sostuvo Benítez.

Para quienes asistan a otras playas, se recomienda informar al guardavida de turno sobre el ingreso al agua y el recorrido previsto como medida preventiva. Actualmente, las playas habilitadas para este tipo de actividades son: Km 3, Km 4, Km 5, Restinga Alí y Caleta Córdova.

RECOMENDACIONES GENERALES

Por otra parte, Benítez hizo hincapié sobre los cuidados hacia los menores de edad, como también del entorno ambiental. Sostuvo que durante esta temporada se produjeron casos de niños extraviados, por lo que si un menor entra al agua es recomendable que sea con algún mayor responsable, ya que, si ingresan a jugar solos, la corriente los va arrastrando sin darse cuenta “y terminan saliendo a unos 50 o 100 metros de donde entraron y se llevan el susto de no encontrar a la familia”.

“En esos casos nosotros intervenimos con un protocolo sencillo, que consiste generalmente en subir el niño a los hombros, sonar el silbato y aplaudir para que se reencuentre con su familia”, explicó Benítez, haciendo referencia a las familias que asisten con niños pequeños a la playa.

Por último, el jefe del servicio de Guardavidas recordó que el horario de pesca es 20:00 a 12:00 hs para evitar los peligros para los bañistas y guardavidas, y realizó un llamado a la responsabilidad a los vecinos que asisten a las playas en torno al cuidado del ambiente, ya que “es importante que la gente pueda acercar los residuos al cesto de basura más cercano”.