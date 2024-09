Senador libertario tiene a 13 asesores del Congreso haciendo campaña en San Luis

El senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, confesó como si fuera algo completamente normal, que cuenta con más de 13 asesores, y que 13 de ellos están en San Luis, haciendo campaña porque quiere ser gobernador.

Sí, los asesores cuyos sueldos son pagados por el Congreso, no trabajan en realizar leyes, sino en la campaña personal de Abdala. Algo que, según el líder libertario Javier Milei, sería bastante "casta".

La revelación se dio en vivo durante una entrevista con Joni Viale en TN, donde todos los periodistas afines al Gobierno libertario parecían no dar crédito de lo que estaban escuchando.

"No podés usar a tus módulos para ser gobernador. Son para que saques leyes. No son para hacer política, está mal", lo cruzó el conductor Joni Viale. "No son tus módulos, son nuestros módulos. Los pagamos nosotros", le apuntó una de las periodistas que estaban en el piso.

El senador argumentó que los asesores son "categoría baja", intentó justificarse y prometió: "Vienen conmigo y se van conmigo".

Luego, en las redes sociales, Viale volvió a apuntar contra el senador libertario. "Esto es un desastre. El senador libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala ,cuenta que tiene más de 15 asesores para luego confesar que 13 están en San Luis y los usa para hacer política y poder ser gobernador de San Luis", lamentó.

"Más casta imposible. Esta gente no entendió el mandato que les dio el pueblo. El presidente debería pegarle un voleo en el traste a todo aquel que siga con la vieja y oxidada receta de hacer política con la nuestra", sentenció Viale.

Manu Jove, también presente en la mesa de TN, repudió el caso de Abdala. "Casta era la de antes. La que también usaba la guita y los cargos públicos para hacer política, pero sabía que no lo tenía que reconocer en vivo en TV", sostuvo.