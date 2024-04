Senadores se agregaron un aguinaldo además de la suba de las dietas

La resolución aprobada incluye 13 dietas anuales, no 12; la decimotercera es para pagar dos medio aguinaldos.

En las últimas horas, trascendió que el nuevo esquema de actualización de salarios para el Senado también incluye la reincorporación del aguinaldo.

Los miembros del Senado cobraban 1.7 millones de pesos como piso y pasarán a cobrar 4 millones tras una votación exprés e inesperada que se realizó al final de la sesión convocada para debatir los pliegos de los embajadores propuestos por el Gobierno.

El texto que votaron a mano alzada los senadores afirma: "Establécese que, a partir del mes de mayo del presente año los Senadores Nacional percibirán un total de 13 Dietas anuales. cada una de las mismas será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por Gastos de Representación y 500 módulos de adicional por Desarraigo. El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos de conformidad con las previsiones de la Ley N°24.600"

Aparentemente el incremento al vocero presidencial Manuel Adorni encendió la llama del descontento en el Senado. Hubo negociaciones, y una reunión de labor parlamentario. El Presidente de la Nación no puede manifestarse sorprendido por la noticia. De lo contrario deberá revisar todo su sistema de comunicación con sus colaboradores.

"El Presidente Javier Milei no está diciendo todo lo que sabe o no le están informando adecuadamente lo que sucedió", sostuvo el Topo Rodríguez. El senador aseguró que "El aumento de dietas a los Senadores fue una iniciativa que contó con el acuerdo previo de La Libertad Avanza" y agregó: "El proyecto que se puso a votación, para aumentar las dietas, fue presentado en Mesa de Entradas hoy mismo (18/04 a las 12:00hs.), se registró bajo el Número S615/24 y llevó la firma de 9 Senadores, los que pertenecen a 8 bloques distintos: La Libertad Avanza, Cambio Federal, Unión Cívica Radical, Comunidad Neuquén, Unidad Federal, Fte. Ren. d la Concordia, Unidad Ciudadana, Frente Nac. y Popular. Dado que no hubo oposición explícita al proyecto que se puso a votación a mano alzada, técnicamente el proyecto de aumento de dietas quedó aprobado con el aval de todos los Senadores presentes."