Sergio Berni: "Cristina fue la primera persona que me llamó"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró hoy que la vicepresidenta Cristina Kirchner se comunicó con él tras la golpiza que sufrió ayer en la protesta de un grupo de colectiveros por la muerte del chofer Daniel Barrientos. “Fue la primera persona que me llamó y fue de manera solidaria”, aseguró, y agregó: “Fue a llevarle tranquilidad a mi familia y que vamos a salir adelante de la mejor manera, como lo hicimos siempre”.

A 24 horas de los incidentes, el funcionario provincial confirmó que su estado de salud es óptimo pese a las fracturas sufridas en el rostro, volvió a cuestionar el accionar de la Policía de la Ciudad por sacarlo del lugar de los hechos, ratificó sus diferencias con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández e hizo referencia al planteo de dirigentes opositores para que deje su cargo: “Todos los días se especula con mi renuncia y es porque estamos en un año electoral”, expresó.

Consultado sobre el asesinato de Barrientos, Berni aseguró que “lo que más importa en este momento es detener a los autores” y sugirió que “los asesinos no tenían el armamento habitual para este tipo de delitos”. Por su parte, le dejó un mensaje al fiscal que interviene en la causa: “Es muy difícil avanzar en la causa si el fiscal Gastón Duplaá apaga su celular”.

“No nos comamos la curva de pensar que los problemas de seguridad de la PBA es por falta de policías sino por falta de compromiso de actores trascendentales para construir seguridad, como la Justicia”, dijo a AM530.

En otro pasaje del reportaje, el funcionario reveló las limitaciones con las que cuenta la policía bonaerense para combatir al delito. “La falta de recursos humanos con la cantidad de policías que tenemos en la Provincia no llega ni a la mitad de lo que necesitamos”, aseguró.

Y agregó: “Tenemos el índice más bajo de homicidios de los últimos 25 años y aún así no estamos bien”. En este sentido, volvió a mostrar diferencias con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, al manifestar que “no podemos estar tranquilos si en CABA hay un policía por cuadra y en la Provincia uno cada ochenta”.

Por último, el ministro no se mostró arrepentido de presentarse en la macha de los choferes de colectivo pese a lo sucedido. “Los trabajadores necesitan respuestas y es una obligación como Ministro estar ahí, no me arrepiento de lo que hice ayer”, sostuvo, y aprovechó para enviarle un mensaje a otros funcionarios: “La seguridad se gestiona en la calle todos los días, todos hablan pero desde los escritorios”

Y concluyó con una reflexión: “Nunca le di la orden a la policía de que actuara, porque a una situación de violencia lo peor es sumarle más violencia”, resumió el sitio Infobae.