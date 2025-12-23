Sergio Costantino fue elegido como presidente transitorio en San Lorenzo

El dirigente se impuso en la asamblea por 35 sufragios a 31 a Matías Lamens y tomará las riendas del “Ciclón” hasta el 30 de mayo de 2026.

Ante el estado de acefalía de la Comisión Directiva, la asamblea de representantes de socios/as de San Lorenzo eligió a los 20 miembros de la Comisión Directiva Transitoria, que será presidida por Sergio Costantino y que estará a cargo del club hasta el sábado 30 de mayo de 2026, fecha estipulada para el acto eleccionario en el que socios y socias podrán votar a las nuevas autoridades de dicho órgano, que tendrán mandato hasta fines de 2027.

La Comisión Directiva Transitoria elegida está compuesta por estos 20 integrantes: Sergio Costantino, Valeria Carta Moglietta, Marcelo Vázquez, Enrique Ronzoni, Martín Saiz, Ariel Schale, Cipriano Pommies, Victoria Gabriel, Ezequiel Sabor, Ulises Morales

Dante Gutiérrez Mónaco, Christian Evangelista, Rodrigo Bouzas.

Axel Schale, Jonathan Lirosi, Vanesa Sánchez Hermida, Guillermo Pérez, Marlene Mansilla, José Capria y Armando Muzoglu.

Todo se resolvió en una sesión extraordinaria ejemplar, desarrollada este lunes por la tarde en el estadio Pedro Bidegain. Participaron 79 asambleístas, que viajaron desde distintos lugares del país para ser parte de un día clave para el futuro de San Lorenzo.

Después de tomar conocimiento de las renuncias de los componentes de la Comisión Directiva que por la aplicación del artículo 45° colocaron a la misma en situación de acefalía, se decidió la fecha de las próximas elecciones. La moción del sábado 30 de mayo de 2026 recibió 43 votos, por encima de las propuestas del 28/11/2026 (34 votos) y del 29/3/2026 (1 voto). También se registró una abstención.

Posteriormente, se eligió a la Comisión Directiva Transitoria, en la que los asambleístas presentaron cuatro listas. La votación fue nominal. La lista encabezada por Sergio Costantino se impuso con 35 votos, superando a las lideradas por Matías Lammens (31), por César Francis (2) y por Manuel Agote (-). Hubo 11 abstenciones.

La Mesa Directiva de la Asamblea, más tarde, informó en detalle a la prensa todo lo decidido y presentó a Sergio Costantino como presidente de la Comisión Directiva Transitoria.