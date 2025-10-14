Sergio Romero rescindió con Boca y atajará en Argentinos

El arquero, surgido de Comisión de Actividades Infantiles, cerró este martes su ciclo en el “Xeneize”, club donde llegó en 2022.

Después de haber pasado todo lo que va de 2025 colgado en Boca, Sergio Romero acordó su salida del “Xeneize” y será nuevo arquero de Argentinos Juniors. El club de La Paternal sumará a “Chiquito” como reemplazante de Diego “Ruso” Rodríguez, tras la grave lesión la grave lesión que lo marginará del resto de la temporada.

“Disfruté muchísimo. Me voy del club con los mejores recuerdos, me hicieron sentir como en mi casa. Riquelme es el presidente del club, pero para mí es un amigo. Arreglamos todo en tres minutos cuando vine y ahora no puso ninguna traba", contó el jugador surgido de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia.

Al hablarle directamente al público de Boca, Romero recordó su pelea con un plateista luego de la derrota en el Superclásico jugado en La Bombonera en septiembre de 2024.

“El mensaje al hincha es de agradecimiento. Al día de hoy, cuando me cruza por la calle me sigue tratando excelente. Por una desgracia, un día se me fue la cabeza con un plateista y prácticamente fue la sentencia para mí en este club", sentenció con crudeza sobre aquel polémico momento.

"Cuando mucha gente decía 'Romero está acabado', les demostré que no estaba acabado. Ahora lo voy a volver a hacer en Argentinos Juniors y van a ver que al Bicho le va a ir bien", se envalentonó de cara a su futuro próximo. Y más allá de haber permanecido casi un año sin sumar minutos, aseguró: "No es un chau, es un hasta luego. Algún día volveré a Boca".

Inicialmente parecía que Romero no iba a poder jugar el Torneo Clausura y solo sería sumado para la Copa Argentina, pero lo cierto es que AFA autorizó su inscripción dado que el 70% del torneo no se cumplió como consecuencia de la existencia de los Playoffs.

La dirigencia de Boca, con Juan Román Riquelme como presidente, no puso reparos para la salida del arquero de 38 años, fundamentalmente a raíz de que hoy Agustín Marchesín, Lendro Brey (al que sondearon y la institución de La Ribera declaró innegociable) y Javier García están por encima en la consideración.

Aunque Romero no atajó en los más de diez meses que van del año, en Argentinos lo tenían como prioridad más allá de que la segunda opción que barajaron fue Facundo Altamirano, de San Lorenzo.