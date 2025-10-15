La Selección nacional, que tiene en su plantel al comodorense Ian Subiabre, se mide este miércoles desde las 20 ante Colombia.

Argentina va por su pase a la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 de fútbol, que cuenta en su plantel con el delantero comodorense Ian Subiabre, irá este miércoles en busca de meterse en la final del Mundial de Chile.

Será cuando se enfrente desde las 20 ante su par de Colombia por una de las semifinales del certamen.

El partido, que se jugará en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, contará con el arbitraje de Jôao Da Silva Pinheiro de Portugal y será televisado por las señales de DSports (canales 610 y 1610 HD de Directv) y Telefe.

Argentina, que es dirigida técnicamente por Diego Placente, viene de vencer 2-0 a México y de esa manera accedió a las semifinales de la Copa del Mundo, algo que no sucedía desde 2007.

Por su parte, Colombia se metió entre los cuatro mejores, tras dejar en el camino a España al vencerlo por 3-2.

El ganador de Argentina-Colombia se las verá con el vencedor de Marruecos-Francia, quienes jugarán también en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. Este partido, que dará comienzo a las 17, se podrá ver por el canal 613, también de Directv.