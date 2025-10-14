Argentina no se apiadó de Puerto Rico y lo goleó 6-0

Fue con dos goles de Alexis Mac Allister, otros dos de Lautaro Martínez, uno de Gonzalo Montiel y uno de Steven Echevarría, en contra.

La Selección Argentina de fútbol, con la vuelta de su capitán Lionel Messi, goleó este martes a Puerto Rico por 6-0 en su segundo amistoso de octubre que marcó el cierre de su gira por los Estados Unidos.

El partido, que se disputó en el estadio Chase Stadium de Miami, tuvo el arbitraje de estadunidense Armando Villarreal.

Los goles del partido fueron marcados por Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, ambos en dos ocasiones, Gonzalo Montiel, y Steven Echevarría.

El equipo que dirige Lionel Scaloni rápidamente se hizo dueño de la pelota y del ritmo de juego. Sin embargo, Puerto Rico sorprendió con un remate de Antonetti de mitad de cancha, que Emiliano Martínez logró descolgar con un retroceso perfecto y una atajada que enloqueció al estadio.

A los 13 minutos, una jugada desde la derecha iba a romper el encuentro: centro atrás de Gonzalo Montiel para Leo Messi que estrelló un tiro contra el travesaño. En el rebote, Nicolás González capturó la pelota de volea y Mac Allister se anticipó a todos con la cabeza para desviar la trayectoria poner el 1-0.

El 10 volvió a aparecer, esta vez como asistidor: con un exquisito pase, Leo dejó de frente al arco a Montiel, que le rompió el arco Cutler con una tremenda volea inatajable para estirar la ventaja.

La “Albiceleste” seguía buscando el arco rival. Con una jugada a puro toque rompió la última línea rival y Alexis abrió el pie para poner las cosas 3-0.

En el complemento, ya con algunas variantes en cancha como la inclusión de Aníbal Moreno y el joven Lautaro Rivero, la “Albiceleste” continuó siendo la protagonista del encuentro. Y el cuarto gol llegó tras un remate de Nicolás González, que se desvió en el camino y terminó en el fondo de la red.

Juego asociado, preciso y siempre en posición de ataque. Tras otro extraordinario pase de Messi, Nico González la bajó hacia el medio y Lautaro Martínez definió de primera para el quinto. Y el sexto no tardó en llegar: siempre Leo, esta vez con una pisada hacia atrás, dejó en posición de gol nuevamente a Lautaro que no falló y, con un remate seco, puso el 6-0.

Gira con dos victorias para la Selección, que sigue puliendo detalles de cara al Mundial 2026.