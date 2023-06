Shakira le prohíbe a sus hijos asistir al casamiento de su tío

Pese a que el ex futbolista Gerard Piqué y su abogado le rogaron a la cantante que le extienda este permiso a Sasha y Milan, la colombiana se negó porque no quiere que se crucen con Clara Chía Martí.

Shakira vuelve a estar en el centro de la polémica. Después de su reciente estadía en Miami junto a sus hijos y su familia, la reconocida cantante regresó a Barcelona para dejar a sus hijos al cuidado de Gerard Piqué por unos días.

Durante ese tiempo, la artista aprovechó para disfrutar de su pasión por la Fórmula 1, asistiendo al evento y compartiendo una cena en un restaurante japonés con el famoso piloto británico Lewis Hamilton, lo cual ha avivado los rumores de un posible romance entre ambos.

Sin embargo, a pesar de todas estas actividades, Shakira ha tomado una decisión que ha generado controversia: no dejará que sus hijos Sasha y Milan asistan al casamiento de su tío, Marc Piqué.

La noticia que ha causado revuelo en la familia Piqué es que Shakira no permitirá que sus hijos estén presentes en uno de los días más importantes en la vida de su ex pareja, Gerard Piqué, y de su familia. El hermano menor de Gerard, Marc, se casará el próximo 23 de junio, en una celebración que debería estar llena de alegría y emoción para todos los miembros de la familia. Sin embargo, debido a la negativa de Shakira, la fiesta no será completa.

El matrimonio de Marc y su pareja de toda la vida habría sido una oportunidad perfecta para que los hijos de Piqué conocieran a la pareja de su padre y compartieran momentos junto a Clara Chía Martí. Sin embargo, la presencia de los pequeños no será posible en este día tan especial.

La periodista Lorena Vázquez, conocida como una de las "Mamarazzis", reveló en el programa "Y ahora Sonsoles" que Shakira no tiene intención de cambiar de opinión ni de cumplir con el convenio establecido. Es que la colombiana no quiere que sus hijos compartan tiempo con la nueva conquista de su papá, por quien su matrimonio se vio roto.

Según el acuerdo, Milan y Sasha permanecerían en Barcelona hasta el 19 de junio, para luego regresar a Miami con su madre. Sin embargo, la boda de Marc se llevará a cabo solo cuatro días después, el 23 de junio. A pesar de los intentos de Gerard Piqué y sus abogados por extender la estadía de los niños y lograr un acuerdo, Shakira se ha negado de manera rotunda.

Se ha informado que Piqué habría ofrecido a la cantante una compensación en el futuro en relación a los días de convivencia con los hijos, pero ella ha rechazado la propuesta.

Esta decisión ha dejado especialmente decepcionado al novio, Marc, quien tiene una estrecha relación con los niños.