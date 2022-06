"Si a alguno de nuestros niños les pasa algo, Arcioni será responsable"

La comunidad de El Maitén está paralizada. Es que 19 estudiantes, entre 12 y 18 años, de la Escuela 7.719 resultaron intoxicados con monóxido de carbono. La emergencia tuvo lugar una semana después de que se instalara el equipo de calefacción en la institución.

La Regional Noroeste de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) culpó al Gobierno provincial por la intoxicación de los alumnos y aseguró que, si algo les pasa a los niños, será responsabilidad del gobernador Mariano Arcioni.

“Venimos denunciando el abandono programado de nuestras escuelas. Mostramos fotos, videos, testimonios de la deplorable situación en la que se encuentran nuestras instituciones. Hicimos recorridas, relevamiento, presentamos notas, solicitamos por todas las vías formales y no formales que se preste atención al inmenso deterioro de los edificios públicos donde día tras día se desarrolla una gran parte de la vida comunitaria en cada localidad. No hay respuestas, nunca hay respuestas, (y si las hay son meros parches para que no se note y seguir haciendo como si)”, cuestionó el gremio docente.

“El eje de la discusión interminable con el Gobierno provincial, se corre hace mucho tiempo, y lo que comenzó siendo un reclamo salarial justo, necesario, se ha convertido en una carrera por salvaguardar la vida de nuestros estudiantes y de tantos docentes y auxiliares que cada día se juegan su integridad física y psicológica, por sostener la escuela pública. Lamentablemente no es una exageración hablar de arriesgar la vida”, aseguró.

La Regional Noroeste consideró que lo que sucedió en la Escuela 7.719 debe ser un límite que puede pasar inadvertido. “Durante todo el año 2020 tuvo el Estado provincial, la oportunidad única de arreglar nuestras escuelas sin las excusas de la interrupción de clases. Por supuesto que no se movió un centavo para resolver los desperfectos edilicios, ya que jamás se mueven fondos para Educación”, apuntó

“Somos un gasto para el Estado, un lastre que no terminan de destruir nunca, y esto es así porque los docentes no le soltamos la mano a nuestras comunidades, a pesar de la furiosa campaña de desprestigio que ha montado todo el aparato mediático que sostiene a los corruptos, es evidente que las escuelas las sostienen los docentes, auxiliares y directivos que siguen enfocados en lo que es realmente importante: condiciones dignas de vida para cada miembro de nuestras comunidades”, denunciaron.

“¿QUÉ TIPO DE MONSTRUOS NOS GOBIERNAN?”

El sindicato docente también cuestionó a la administración de Mariano Arcioni por “vanagloriarse” por tener un superávit cuando “todos vemos la interminable lista de necesidades que nuestras instituciones tienen. “¿Cómo puede haber reservas cuando hay hambre cuando nuestros estudiantes desayunan té con pan (una rodaja para cada uno), cuando no tienen calefacción, cuando no tienen transporte, cuando sus escuelas están rotas, con goteras, con baños que no se pueden usar? ¿Qué tipo de monstruos nos gobiernan?”, criticó

“Pareciéramos estar hablando del escenario de una guerra, y estamos hablando de nuestro escenario educativo, desbastado, arrasado, olvidado. Ni a este gobierno, ni a ningún otro le entregaremos más mártires. Hacemos responsable al estado de la provincia de Chubut por toda muerte, enfermedad, y/o daño, tanto físico como psicológico y moral, que cualquier persona relacionada al ámbito de la educación sufra, como consecuencia del mal funcionamiento de las instituciones escolares, de los aprietes ordenados desde los distintos ministerios, del abandono generalizado hacia el sistema educativo provincial”, señaló.

“Si alguno de nuestros niños se enferma, se lastima o sufre cualquier tipo de daño, relacionado al pésimo estado de nuestras escuelas y a la falta de inversión, será (y siempre fue) responsabilidad de Mariano Arcioni y todos quienes, bajo sus directivas, incumplen sus deberes de funcionarios públicos y desoyen los incesantes reclamos de la sociedad que debieron representar y por cuyo bienestar debieron y deben velar”, aseguró la Regional Noroeste de ATECh.

DENUNCIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, realizó la denuncia penal para que se investigue lo sucedido con los estudiantes afectados por la inhalación de monóxido de carbono en El Maitén, y se identifique a los responsables.

"Hemos presentado una denuncia penal ante el procurador de la provincia del Chubut para que se investigue lo sucedido en la Escuela 7719 de El Maitén y se identifiquen a los responsables", expresó el mandatario provincial en sus redes.

En ese contexto manifestó: "desde anoche, estoy en permanente contacto con las autoridades sanitarias para poner a su disposición todos los recursos necesarios y seguir la evolución de los afectados.

Asimismo, he solicitado al equipo de Gobierno informes de todos los procedimientos de gestión relacionados con el tema, a partir de lo cual, definiré la adopción de las medidas que se requieran".