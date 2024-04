"Si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre de qué te sirve la legitimidad"

Cristina Fernández de Kirchner reapareció este sábado en Quilmes, por primera vez desde que Javier Milei se convirtió en presidente de la Nación, y en su discurso criticó con dureza la gestión actual al sostener que los argentinos "están siendo sometidos a un sacrificio inútil" y que "la gente se caga de hambre". Dejó también mensajes hacia la interna del PJ.

"El pueblo argentino está siendo sometido a un inútil sacrificio", arrancó la expresidenta en el inicio de su discurso en una dura crítica a la gestión de Milei. "No tenés superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés. No tiene sustento", disparó sobre los resultados que esta semana presentó el actual mandatario en cadena nacional. Recordó que los gobiernos de Néstor Kirchner y uno de sus períodos también fueron de superávit.

Cristina, además, consideró que un Gobierno se legitima con la gestión. "Te puede votar el 60% de los votos, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, de qué sirve", lanzó.

Además, respecto a la gestión de Milei, dijo que "no tiene plan de estabilización (...) es solo un plan de ajuste".

"Más que anarcocapitalismo, parece anarcocolonialismo", dijo también respecto a que el foco del gobierno de Javier Milei está sobre el extractivismo de recursos naturales, pero sin industria. Advirtió que por delante viene mayor desempleo. "El gran drama que se avecina es el desempleo", dijo y pidió "un golpe de timón".

INTERNA DEL PJ

En lo que pareció una crítica a la gestión de Alberto Fernández dijo que "a nosotros en 2019 no nos votaron por los modales, nos votaron porque en 2015 vivían mejor". "No me jodan con los modales", disparó. Asimismo, pidió a los dirigentes del PJ "dejar de discutir pelotudeces" y ocuparse de debatir "los problemas de la gente", además de evitar las peleas entre sí.

En otro pasaje del discurso consideró que debe rediscutirse la matriz energética del país, y abordar seriamente la cuestión tarifaria, así como la impositiva. Al respecto, cuestionó los cambios que se plantean en ambos sentidos en la Ley Bases que el Gobierno envió al Congreso.

CRITICAS A MERCADO LIBRE

Más adelante en su discurso, cuestionó que la empresa Mercado Libre, la más grande del país y propiedad del hombre más rico del país, Marcos Galperin, mantenga beneficios impositivos cuando ya es una de las compañías más grandes de América Latina. "Los beneficios que recibe alcanza para cubrir el gasto de todas las universidades públicas y hospitales", afirmó.

La exmandataria tomó la palabra ante la militancia y estuvo acompañada por la intendenta Mayra Mendoza, a quien le agradeció porque "nos homenajea a todos los que queremos y quisimos tanto a Néstor". En un móvil del canal C5N, agregó: "A veces uno siente que han pasado 21 años y la Argentina, como en el juego de la oca, retrocede al punto de partida".

Antes de que tomara la palabra Cristina Kirchner, la propia intendenta de Quilmes recordó que desde 2015, cuando asumió Mauricio Macri, se detuvo la obra pública. "Al igual que está haciendo el actual gobierno de Javier Milei. Fíjense como los proyectos políticos de destrucción, como el de Macri y de Milei, tienen las mismas actitudes y características", dijo, después de remarcar el esfuerzo de la gestión municipal y provincial para inaugurar el Microestadio Néstor Kirchner en su municipio.