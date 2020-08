"Si después les falta una cama, va a ser por culpa de ellos"

"La marcha es un desafío ridículo en medio de la pandemia. Yo no salgo desde el 13 de marzo y estos irresponsables hacen una marcha donde el contagio es seguro", afirmó y añadió que la movilización "es absurda. Hay muchos que mienten y nos toman de tontos. Están haciendo algo que es históricamente incorrecto", señaló.

La referente de los Derechos Humanos apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por permitir que la movilización pueda realizarse. "Es parte del Pro, no nos engañemos. En manifestaciones, él permite que se hagan", dijo en declaraciones radiales.

"Esperemos que no pase nada (en la movilización de este lunes) que después tengamos que llorar. Que no haya personas heridas, como pasó con C5N en la marcha anterior. Que caminen y después no se quejen. Y si después les falta una cama el día que tengan que asistirlos, va a ser por culpa de ellos", subrayó.