Si con dos semanas no alcanza, se incrementarían las restricciones

No todo fueron pálidas en la conferencia de prensa que encabezó este martes en Comodoro el ministro provincial de Salud, Fabián Puratich. Es que también confirmó que “ya está todo preparado para sumar 4 camas al Hospital Alvear y otras 5 al Hospital Regional”.

Eso sí. Resaltó que “tenemos que lograr que no se ocupen más camas; ese es el objetivo sanitario”.

Indicó que se resolvió no retroceder directamente a una fase 1 “para ver si logramos generar conciencia en la sociedad. Las medidas son para fortalecer el cuidado individual y eso es lo que nos va a permitir vivir más normalmente”.

No obstante, aclaró que “si no tenemos la respuesta que necesitamos y no logramos la disminución de las camas de terapia intensiva, seguramente las medidas van a ser incrementadas”.

El ministro reveló que casi la totalidad de los médicos intensivistas que dependen del sistema público provincial están dedicados a la atención de pacientes positivos. “Se ha capacitado a médicos que no tienen la especialidad para que de ser necesario puedan actuar como soporte de estos especialistas”, dijo.

También destacó el esfuerzo diario de “todos los trabajadores que están dentro del Laboratorio del Hospital Regional” e informó que “ahora tenemos la postulación de un bioquímico que se va a contratar para que comience”.

Puratich pidió a la sociedad que “se apropie de los cuidados personales, del uso del tapaboca, que se lave la manos y mantenga el distanciamiento social porque, hasta que no haya una vacuna, va a ser lo único que nos va a proteger de contagiarnos”.

Indicó que “durante mucho tiempo, hace dos o tres meses, no pedíamos a las personas que se queden en sus casas, si no que si salían que se cuiden. Evidentemente ese mensaje no ha sido tomado por una parte de la sociedad, y ese pequeño porcentaje pone en riesgo a gran parte de la comunidad”.

Por otra parte, anticipó la presencia en Comodoro este miércoles del ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien se ocupará de coordinar que esta vez los controles se realicen sin vulnerar derechos, más allá de asegurar que policías e inspectores responderán positivamente los llamados de quienes denuncian reuniones clandestinas en varios barrios de la ciudad y que en la mayoría de las ocasiones no ven llegar a ninguna autoridad para labrar las actas de rigor.