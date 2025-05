"Si no le decíamos que los chicos estaban enfermos, ni se enteraba"

Si algo le faltaba a Wanda Nara era un nuevo escándalo mediático. Se debe a que una de sus exempleadas, a la que conoce desde hace años, salió a ventilar el calvario que atravesó mientras trabajó a su lado. Es que terminó de la peor manera, por lo que expuso todas las cosas que le hizo hacer durante este periodo, incluso las ilegales.

Para comenzar, en diálogo con A la Tarde, Analía Alvarado confesó que las condiciones no eran las que se exigen: “Trabajé en negro los tres años que estuve con ella. Me hizo firmar un papel en blanco, cuando ya tenía pensado dejarme sin trabajo”.

Asimismo, aseguró que oculta mucho más de lo que expone, por lo menos puertas adentro: “No la terminé de conocer. Me fui con ella a trabajar y pensé que me iba a pagar. Trabajaba de lunes a lunes, sin francos”. ¿Qué tareas cumplía? “Cuidaba a los chicos, limpiaba, cocinaba, era un trabajo general”.

Para colmo, recordó que trabajó con ella cuando comenzó su relación con Mauro Icardi, por lo que le tocó vivir toda la tensión por su separación con Maxi López: “Mucha relación con ella no tenía porque estaba con los hijos, ella hacía su vida. Si no le decíamos que estaban enfermos, no se enteraba. Su prioridad era Mauro”.

“Con Maxi López peleaban mucho. Él venía a buscar a los chicos y nos decía a nosotros que le digamos que no estaban. Me llevó a una fiscalía y me hizo mentir, que hable mal de Maxi. Lo quería hundir”, recordó sobre las ilegalidades que le pidió para poder obtener un beneficio económico.

Sin embargo, ella mantuvo sus convicciones: “Está todo en la fiscalía, donde yo dije la verdad, conté lo que yo viví”. Además, incluso le pedía tareas fueras de sus servicios: “Ella me mandaba a la casa de Maxi para que le cuente todos los movimientos”.

En lo que respecta a cómo terminó su situación judicial, aseguró que no recibió lo que le correspondía: “No hay justicia. Trabajé y no me pagó. Me ofrecieron dos millones de pesos y ella me estaba pagando en euros”.