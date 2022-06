Si no va Perata, tendría que ir Arcioni a la Legislatura

La Legislatura aprobó este martes, con 13 votos a favor y 12 abstenciones, el pedido de interpelación de la renunciada ministra de Educación, Florencia Perata, por la intoxicación con monóxido de carbono ocurrida el miércoles pasado en la escuela 7719 de El Maitén.

En este sentido, ante la renuncia de la ministra Perata y como lo señala la Constitución Provincial en su artículo nº 134, se solicitó la comparecencia del propio gobernador Mariano Arcioni a la Cámara de Diputados.

Así lo sentenció la diputada Tatiana Goic, quien remarcó que “más allá de que la ministra renuncie, el titular del Poder Ejecutivo puede concurrir en reemplazo del convocado. Más allá de que sea un acto cobarde hacer renunciar a un ministro, alguien tiene que venir a esta Legislatura a explicar por qué casi se nos mueren 17 pibes en El Maitén”.

La diputada acotó que “lo de El Maitén fue el punto máximo de la desidia y abandono en materia de Educación y esto no se resuelve con una renuncia. No me interesa si renuncia porque no cambia nada”.

“Necesitamos que alguien venga a explicar a la Legislatura, y sobre todo a los chubutenses, qué pasó. Este fue el punto máximo de desidia, pero vienen sucediendo un montón de cosas donde todos eligen mirar a otro lado”, continuó.

Goic insistió con que lo sucedido “era una crónica anunciada”, recordando que “ha habido críticas y llamados de atención. Quiero remarcar que se han quemado todas las instancias previas en este tema. A la ministra se le dieron varias oportunidades; todas las instancias para no llegar a esto”.

“Traigamos a la ministra o al gobernador; que nos explique y expliquen qué pasó con esos chicos de El Maitén pero qué pasa con todo y a dónde va la Educación; lo digo todas las sesiones”, sentenció.

Concluyó pidiendo a los demás diputados que “cumplan con su función de legisladores. Lo único que pedimos es que podamos cumplir con traer a quienes tienen que ver a dar las explicaciones del caso”.

Por su parte, la diputada Leila Lloyd Jones se manifestó en igual sentido y sostuvo que lo ocurrido “no se soluciona con la renuncia de una ministra. No solo ella es la responsable. Hay un responsable más grande y es el gobernador”.

Pidió a los diputados que “no miremos al costado porque varios diputados lo hemos manifestado y a pesar de que nos han mirado de reojo y nos trataron de locos, no nos callamos y hoy estamos en esta situación”, enfatizó.

“Gracias a Dios no pasó una desgracia más grande, pero no podemos mirar al costado. Alguien tiene que dar explicaciones y yo insisto con que el gobernador es el único responsable. Es de quien está a cargo el sistema educativo”.

Reclamó que “se deje de discursitos y que ponga la cara alguna vez. Hay escuelas que están en una grave situación. ¿Van a esperar que ocurra algo peor? No podemos permitirlo más”.

Cerró citando el discurso del gobernador en la apertura de sesiones de 2020, cuando señaló que “el arreglo de escuelas no es un plan de verano o invierno; es un plan de Gobierno”, a lo que replicó: “bueno, hágase cargo, le corresponde a usted”.