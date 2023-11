"Siento que será el mejor premio para todos"

Desde Comodoro Rivadavia, Chubut, Renzo Blotta completó hasta el momento las once fechas del Campeonato Argentino 2023 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 2 con los resultados necesarios para ser considerado uno de los cinco candidatos en la disputa por el título anual, cuya Copa 50º Aniversario de la Capitalidad - Gran Premio Río Uruguay Seguros - Copa Ganador Más Auto Center se disputará en el autódromo Ciudad de Viedma (Río Negro), entre los días 16, 17 y 18 de noviembre.

La victoria obtenida el pasado 18 de junio en condición de piloto local fortalecieron notoriamente sus posibilidades deportivas, las cuales defiende a los mandos del Toyota Etios atendido por GR Competición, auto que podría utilizar por última vez dado que evalúa ingresar a la Clase 3 en la próxima temporada. “En lo deportivo considero que tuve un año muy positivo, importante a fin de llegar con chances válidas a la carrera de Viedma. Tuve siempre un auto y equipo contundente, con resultados siempre entre los diez primeros o entre los cinco destacados de cada carrera, mostrándonos muy veloces en cada salida a pista. Tres podios, una victoria en mi ciudad y otros resultados que ubico entre los puntos más destacados de la temporada”, reconoció al respecto el piloto sureño.

Considera el protagonista que “la carrera de San Nicolás fue de los peores momentos de la temporada, podríamos haber sumado muchos puntos dado que habíamos ganado la clasificación y la serie, y cuando estábamos liderando la final recibo un golpe de atrás que me hace perder toda posibilidad de sumar muchos más puntos. A pesar de eso, cabe destacar que el auto y el equipo funcionó de manera perfecta durante toda la temporada”, expresó en la página oficial del TN.

Siendo uno de los pilotos que están en plena disputa por el título anual, no dudó en afirmar que quiere ser campeón argentino de Turismo Nacional Clase 2 pues “siento que es el premio que puedo darle a todos quienes me acompañaron en esta temporada, todos hicimos un gran trabajo en esta temporada. En lo personal quisiera ser campeón en la Clase 2 a fin de obtener un logro a nivel nacional que siempre soñé y busqué. En mi caso, dejaré todo a voluntad de Dios; todos los pilotos anhelamos ganar un campeonato en el automovilismo argentino. Sea cual sea el resultado, no opacará todo lo actuado este año en lo deportivo, ni la dedicación que todos juntos hemos puesto para llegar a esta instancia”.

Con 35 competencias en Turismo Nacional Clase 2 y dos victorias obtenidas, el sureño Renzo Blotta sueña con hacer historia. Es el tercer piloto en orden deportiva con chances de obtener el número más bajo del ránking de pilotos del cual se despedirá Matías Cravero posterior a esta competencia. Hará base en sus convicciones, pero también en la fuerza de Dios.