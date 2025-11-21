Siguen los cambios en el gabinete de Claudio Vidal

El gobernador de Santa Cruz tomó juramento a la nueva ministra Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio.

En la misma ceremonia realizada el jueves en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, también asumieron Christian Andrés Brizic como director de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) y Juan Carlos Berasaluce como titular de Distrigas SA.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, funcionarios de distintos organismos y familiares de los nuevos responsables de áreas estratégicas del Gobierno.

Durante su alocución, el gobernador agradeció a los equipos de trabajo y a los funcionarios salientes por su compromiso en tiempos difíciles, destacando especialmente la labor realizada por Cecilia María Borselli en la Secretaría General de la Gobernación. “Fuiste de las primeras que nos dijo que sí cuando llegamos al Estado, y lo hiciste muy bien. Estoy eternamente agradecido" expresó. Además, afirmó que los cambios anunciados responden a la necesidad de fortalecer la gestión provincial.

“Es muy importante poder renovar, oxigenar las instituciones y mejorar los servicios. Han sido dos años muy difíciles, con condicionamientos nacionales y errores propios. Pero sabemos mirar hacia adentro, reconocer lo que falta y seguir adelante con trabajo”, puntualizó.

Inmediatamente después subrayó que, tras las últimas elecciones, el mensaje de la ciudadanía fue claro: “hay cosas que nunca se hicieron y llegó el momento de corregir”.

Luego, al dirigirse a la flamante ministra, resaltó su trayectoria dentro de la administración pública. “Soledad es trabajadora de carrera y me dijo que toda su vida se había preparado para ser ministra. Bienvenida: a trabajar”.