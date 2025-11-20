Plenario de delegados del gremio petrolero

El secretario adjunto de Sindicato Petrolero, Gas y Energías renovables de Santa Cruz (SIPGER), Nallib Rivera, encabezó este jueves en Pico Truncado un plenario de delegados.

El dirigente transmitió un mensaje del secretario general Rafael Güenchenén, en torno a las reuniones permanentes que se están llevando a cabo con las operadoras de yacimientos y empresas de servicios.

En ese marco, dio precisiones sobre la reciente firma de ratificación de contratos con las nuevas compañías que se harán cargo a partir del 1º de diciembre de las áreas maduras que abandonara YPF en la zona norte.

En ese sentido, detalló el rol de Crown Point, CGC y las reuniones mantenidas con Quintana para definir cómo se desarrollará el trabajo de aquí en adelante, siempre bajo la premisa central de la continuidad laboral de todos los compañeros.

Rivera precisó que el objetivo no es solo sostener los puestos laborales existentes, sino incrementar el empleo, con especial énfasis en sectores como pulling, donde se proyecta una mayor demanda de mano de obra.

Además, remarcó que Clear se hará cargo de las operaciones en Las Heras, Roch en el Guadal y Patagonia en la zona de Los Perales, consolidando así el esquema de operadoras en la región.

Por otra parte subrayó que el balance de este proceso es más que positivo y destacó la importancia de las definiciones económicas recientes, como la quita de retenciones vinculadas a importaciones para la actividad, medida que resulta clave para favorecer nuevas inversiones.

También aludió a la necesidad de avanzar en la reducción de cánones, algo estratégico si se considera que se trata de yacimientos maduros con más de 3.000 pozos, donde cada punto de eficiencia impacta en la continuidad y el crecimiento de la actividad.

En ese marco, informó que el sindicato se encuentra en etapa de cierre de un nuevo perforador con Crown Point, avanzando en conversaciones con la operadora para seguir generando trabajo y movimiento en la cuenca.

“Hoy tenemos que ser muy eficaces; vamos a sacar entre todos los yacimientos adelante”, fue uno de los conceptos destacados en el plenario.

Finalmente, pidió a todos los delegados que hagan llegar este mensaje con claridad a cada uno de los compañeros en los frentes de trabajo: la actividad ha cambiado, se está planificando con la realidad de yacimientos maduros, se está poniendo “mucha cabeza” en cada decisión y, como conducción sindical, nunca se ha ocultado información.

El compromiso, añadió, es seguir defendiendo el empleo, acompañar la inversión y trabajar unidos para que esta nueva etapa sea de mayor estabilidad y oportunidades para todos.