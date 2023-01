Silvina Escudero sufrió un terrible acoso callejero

Silvina Escudero es una persona que no teme mostrar su libertad. Como millones de mujeres en todo el mundo, la bailarina ha vivido momentos desagradables a raíz del machismo que aún sigue siendo costumbre para muchos hombres.

En el día de hoy, la hermana de Vanina Escudero vivió un momento insólito en la calle que la dejó paralizada. “Caminando por la calle, ese señor que fácil tendrá 90 años me hizo así con las manos y me dijo: ‘Qué canasta’. Nunca me habían dicho eso en mi vida “. La reacción de Silvina fue responderle: “Qué ordinario señor”. Luego de este episodio de acoso callejero, Escudero reflexionó que su reacción medida se debió a la avanzada edad del acosador: “Me sorprendió y aparte no supe qué hacer”.

Silvina eligió escrachar al hombre que la acosó al filmarlo cómo iba caminando por las calles de Buenos Aires sin remera, aunque no se le pudo ver el rostro. Lo cierto es que millones de mujeres viven situaciones de este tipo día a día y visibilizarlas también es una manera de terminar con ellas.

Silvina Escudero y su mal momento emocional Silvina está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Si bien ella misma confesó estar espléndida luego de su casamiento, del cual se cumplió un mes, la tristeza la asaltó luego de la pérdida de un ser querido.

La semana pasada, Escudero despidió a su gata, con quien compartió 16 años de su vida. Así, le dedicó un sentido posteo en redes sociales y contó cómo su familia rescató y adoptó a la gata luego de que esta fuera abandonada.

