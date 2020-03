Síntomas que presenta turista italiana serían de un virus respiratorio común

La afectada, de 77 años que integraba un contingente de 14 turistas italianos procedentes de Milán, continúa aislada y en observación en el nosocomio de alta complejidad de El Calafate. Tendría Adenovirus, no Coronavirus.

Caleta Olivia (agencia)

El interventor del Hospital SAMIC de El Calafate, Diego Cerrudo, dijo que los síntomas que presenta una turista italiana, reflejados en un cuadro febril, tienen altas probabilidades de que se deban a un virus respiratorio común y no a un caso de Coronavirus , aunque por razones preventivas igualmente se activó el protocolo sanitario.

El facultativo médico formuló declaraciones a la FM Dimensión de esa localidad, las cuales fueron reproducidas por el portal Ahora Calafate, precisando que se trata de una paciente de 77 años que integraba un contingente de 14 turistas italianos procedentes de Milán, la cual continúa aislada y en observación en el citado nosocomio de alta complejidad.

El grupo visitaba el martes el glaciar Perito Moreno y debido a que la mujer acusaba fiebre y tos, fue atendida en un Centro Sanitario, donde una médica que estaba a cargo decidió comunicar la novedad al Hospital porque los síntomas eran compatibles con la enfermedad que continúa propagándose por el mundo.

En consecuencia, bajo estrictas medidas de seguridad, se la trasladó en ambulancia hasta el centro de complejidad sanitaria donde se le practicaron análisis que ya fueron enviados al Hospital Malbrán Buenos Aires y ahora se espera conocer sus resultados.

No obstante, el doctor Cerrudo dijo que, en principio, la inmunodeficiencia que se le detectó a la turista no respondería a un caso de Coronavirus sino a un Adenovirus, que no es peligroso.

Por otra parte pudo saberse que el contingente que integraba la mujer salió el 13 febrero desde Milán, cuando aún nada se sabía de la enfermedad en Italia.

En principio los turistas recalaron Brasil, luego viajaron a Puerto Iguazú, Buenos Aires y finamente arribaron a principios de esta semana a El Calafate para visitar el glaciar Perito Moreno.

A todo esto vale recordar que el Hospital SAMIC se halla en alerta desde hace varias semanas en razón que esa localidad es un destino turístico internacional y recibe constantemente a visitantes de todo el mundo.