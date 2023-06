Sismográfica inauguró 11 calles pavimentadas

En la ocasión estuvieron presentes el intendente Juan Pablo Luque, en uso de licencia; el viceintendente a cargo del Ejecutivo, Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; el secretario de Obras Públicas, Maximiliano López; concejales; miembros del Gabinete; el presidente de la comisión de vecinos del barrio Sismográfica, Dalmiro Raynoldi, instituciones y vecinos.

En este marco, Luque celebró la inauguración de estas once cuadras más de pavimento, en un barrio "donde los vecinos se sentían abandonados hace muchos años, como otros sectores altos de Comodoro y la zona sur también, que creían que nunca iba a llegar el pavimento, la dignidad y con esta gestión llegó”.

Mencionó: "una vecina me decía que tenía que bajar con un palo caminando para no caerse cuando llovía, una realidad de una comunidad que desde hace casi 60-70 años no tenía la posibilidad de contar con un plan de obras que venimos ejecutando durante estos años”.

“Esto es avanzar con obras necesarias para mejorar la calidad de vida. Con ellos nos reunimos con muchos problemas para resolver y venimos haciéndolo con muchos esfuerzos. Como vecinos hacen una tarea espectacular, nos ayudan trabajando codo a codo junto a nosotros”, destacó.

Luque acentuó que, hasta el momento, el municipio “ejecutó más de 500 obras en cuatro años de gestión y nos enorgullece porque se realizaron con recursos de los comodorenses. Sabemos construir, como hicimos con este pavimento, les agradezco el acompañamiento de siempre”, concluyó.

En concordancia con el intendente, el viceintendente Othar Macharashvili, felicitó a los vecinos que confían y gestionan comisión tras comisión para que este barrio se ordene. “El ordenamiento territorial de la vida de cada vecino es importante, cuando llovía un poquito era infernal para subir y bajar, lo pidieron, se trabajó, se prometió y se cumplió”.

“En ese trabajo de ida y vuelta del vecino con el municipio se logran muchas cosas, desde que se hicieron las cloacas en el otro sector que esto viene paso a paso a ordenarse. Tenemos que seguir así, porque como este barrio hay muchos barrios más”, agregó.

“En esa sinergia seguiremos trabajando teniendo la confianza de todos que vamos por más. No duden que seguiremos trabajando para que el barrio y la ciudad continúe creciendo paso a paso”, acentuó el viceintendente.

El secretario de Obras Públicas, Maximiliano López, expuso que “estamos empujando junto a todos los vecinos para que sigamos creciendo ordenados. Un trabajo que arrancó hace mucho tiempo, dotando de servicios, por cuestiones de estudio de suelo no se podía avanzar con las mensuras, pero venimos adelantados”.

En cuanto a la inauguración del pavimento, mencionó: “esta obra contempló once cuadras en una zona alta y compleja. Agradezco a los vecinos por la paciencia, porque tuvimos que trabajar codo a codo con los frentistas, resolver el tema de las cloacas que ya están en la parte baja. Planificamos y ordenamos las demandas en función de las gestiones políticas por aquellas familias que se esfuerzan para vivir mejor y tienen que tener el acompañamiento del Estado para mejorar la calidad de vida”.

“Una felicidad enorme, una obra que se toca, se ve y siempre estuvimos para solucionar los inconvenientes porque sabemos cómo hacerlo, queremos seguir creciendo de manera ordenada”, puntualizó López.