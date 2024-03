Sole Matthysse irá por el título argentino superpluma en Rosario

El próximo 13 de abril, Soledad Matthyse estará enfrentando por el título argentino superpluma a la boxeadora local, Noelia “La Leona” Bustos, en la ciudad de Rosario.

“Me reuní con las nuevas autoridades del organismo (Chubut Deportes) aprovechando el feriado por el día del auxiliar de la educación, y en la oportunidad, tuve la posibilidad de charlar con el presidente, Milton Reyes, sobre mi futuro boxístico. La verdad que fue una charla muy positiva porque me recibieron de la mejor manera, asique estoy muy contenta”, comentó la boxeadora.

Luego, amplió sobre el resultado del encuentro mantenido con las autoridades. “Yo tengo la beca deportiva hace bastante tiempo, la cual me fue ratificada durante la charla. La misma me sirve para solventar gastos de vitaminas, la vianda de alimentación y algunas cosas necesarias para lograr una buena preparación”, sostuvo.

Asimismo, resaltó la importancia de la licencia deportiva que le gestiona el ente ante cada viaje que realiza para combatir fuera de la provincia y el país.”Al ser empleada de la provincia siempre se necesita en estos casos de ajustar y tener bien los papeles para lograr la licencia deportiva. Es muy importante contar con ese recurso que me sirve para planificar un buen trabajo desde lo físico y boxístico, lo que también es un apoyo importante. Además se sumó la indumentaria deportiva para estar acorde con la vestimenta en cada presentación de boxeo, asique feliz”, aseguró.

Rival de fuste

Noelia “La Leona” Bustos es oriunda de Rosario y ex campeona del mundo en las categorías ligero y superligero de la FIB, y la actual campeona argentina de la categoría superpluma, lo que la presenta como una rival de riesgo. “Victoria es una gran boxeadora y está bueno medirme con ella que tiene gran nivel, Yo me encuentro bien preparada para dar batalla, realizar una buena pelea y seguramente ganará la que haga mejor las cosas. Últimamente estoy recibiendo buenas vibras de la gente y eso es muy lindo para una deportista, que reconozcan el deporte que uno eligió. Y esa energía que te manda la gente también suma a la hora de los combates porque las rivales que me ponen son de nivel y por ahí te va bien, por ahí mal, pero todo es superación. Por ejemplo en la última pelea la rival estuvo muy arriba de la categoría y no quiso bajar de peso, ahora lo cuento porque ya pasó y esas cosas la gente no las sabe y son ventajas que uno da. Yo me sentía bien y acepté pelear igual, no me quería venir sin hacerlo y realicé un buen combate a pesar de dar ventaja”, explicó.