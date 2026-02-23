Soledad Matthysse hizo historia en Detroit

La boxeadora santafesina, radicada en Trelew, se consagró campeona mundial interina superligera de AMB, al derrotar por nocáut técnico a la estadounidense Samantha Worthington.

La boxeadora Soledad Matthysse, dando muestra de su plena vigencia, ganó de manera estupenda frente a la estadounidense Samantha Worthington por nocáut técnico y se coronó campeona mundial interina en categoría superligero de la AMB , en el combate realizado en el Litle Ceasars Arena de Detroit, Michigan, Estados Unidos.

Con la característica garra, mucho corazón, no exento de talento y una impecable condición física, la “Itaka” dio dura batalla frente a una rival mucho más joven que venía invicta en 12 combates hasta doblegarla y obligarla a no salir a combatir en el noveno round.

Soledad, es un claro ejemplo de tenacidad, profesionalismo, templanza, y volvió a ratificar que la edad es solo un número.

A los 45 años, la Itaka se quedó con la victoria ante la norteamericana Worthington, a quien despojó del invicto que poseía.

De esta manera, Soledad Matthysse logró un record para el boxeo femenino. Se erigió en la campeona mundial argentina más veterana, pues ese galardón lo ostentaba hasta el último fin de semana la lujanense María Magdalena Rivera, quien había alcanzado el cetro a los 44 años.