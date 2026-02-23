Abrió la inscripción para Vuelta Ballenas 2026

La carrera de mountain bike más importante de la Patagonia se desarrollará el 20 de septiembre en Puerto Madryn.

La edición 2026 de la Vuelta Ballenas se correrá el próximo 20 de septiembre, y del 18 al 20 del mismo mes se desarrollará la tradicional Expo Vuelta Ballenas.

La competencia de mountain bike más importante de la Patagonia abrió oficialmente su inscripción para la edición 2026, que se disputará en Puerto Madryn, provincia de Chubut.

Los interesados podrán inscribirse a través del sitio oficial: https://eventols.com/p/vuelta-ballenas-2026.

Los primeros 100 inscriptos accederán a un beneficio promocional en el valor de inscripción.

La edición 2025 reunió a más de 1200 competidores de todo el país, consolidando la prueba dentro del calendario nacional y posicionándose entre las cinco carreras de MTB más destacadas de Argentina.

El fin de semana de la carrera representa una fuerte inyección económica para el destino, generando un círculo virtuoso para el sector hotelero, gastronómico y comercial. Se estima la llegada de más de 5000 visitantes entre corredores, equipos, familiares y acompañantes, fortaleciendo el vínculo entre deporte y turismo en la región.

Esta competencia cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Madryn, Secretaría de Deportes de Puerto Madryn – Ente Mixto de Promoción Turística y Gobierno de Chubut, Chubut Deportes.

Para más información podrán acceder a la siguiente dirección: www.vueltaballenas.com.ar