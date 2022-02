Solo en el Ministerio hay más de 100 licencias gremiales

En la paritaria con los gremios docentes se instaló la discusión por las licencias gremiales pagas. Mientras para los gremios son "derechos adquiridos", el Gobierno sostiene que no es para todos los cargos sindicales.

El Gobierno provincial puso sobre la mesa de negociación con los gremios de la educación el tema de las licencias gremiales pagas. “La Ley establece que no puede existir ninguna subvención directa o indirecta del empleador a la entidad sindical; se entiende por ello una cuestión no autorizada por la norma”, sostuvo el ministro de Gobierno, Cristian Ayala, ex secretario de Trabajo.

En la reunión del último sábado en Comodoro, además de la propuesta salarial realizada por el Ejecutivo de pagar el 20% en febrero acordado el año pasado y otro 5% en abril, se planteó discutir las licencias gremiales y se rechazó devolver lo descontado por los días de paro, lo cual reavivó la chance de que no comience el ciclo lectivo.

En cuanto a las licencias gremiales, el ministro había señalado que “en la mayoría de los casos se conceden en el empleo privado, por ejemplo licencias gremiales, pero no está a cargo del empleador el pago de esos haberes, sino que es la entidad sindical la que afronta estos gastos. En materia de empleo público en la provincia hay dos fallos que claramente reconocen que el representante gremial tiene derecho a usufructuar su licencia, pero el empleador no tiene la obligación de costear el pago de sus haberes”.

Reconoció Ayala que “se venía haciendo; por eso estamos tratando de cumplir con la ley. También se venía pagando en forma irregular, pero más allá del ahorro que implicaría para el Estado, se está planteando hacer las cosas como corresponde y todo dentro del marco de la ley. La idea es no generar discriminación ni ninguna situación diferente”.

El funcionario aclaró que “esto será materia de diálogo y de acordar. Trataremos de encauzar una situación que venía con algunas irregularidades; no está mal que lleve su tiempo y se haga en forma consensuada y coordinada”.

LO QUE ENTONCES CALLO

Aportando alguna precisión más, el ministro expuso el martes en una entrevista con Radio Chubut que entre los cuatro gremios docentes, más los tres de auxiliares que operan dentro de la órbita del Ministerio de Educación, hay más de 100 licencias de agentes que cobran por un cargo que no ejercen.

Por otra parte, el ministro Ayala hizo referencia a su postura como abogado laboralista y ex asesor de gremios como Atsa y la propia Atech, lo que también fue expuesto como una contradicción.

Sostuvo que al ser ahora funcionario, no cambia para nada las convicciones que tuvo como abogado de los gremios con los que ahora tiene que negociar desde el otro lado del mostrador.

Consideró que los gremios defiendes el interés de sus representados mientras que a él le toca el de la ciudadanía en general, lo que no le hace cambiar su postura, según afirmó.

Incluso, el ahora ministro de Gobierno recordó que cuando era asesor letrado de sindicatos docentes les advirtió sobre el exceso de las huelgas y la imposibilidad de reclamar que se paguen los días no trabajados porque no existe legislación laboral que ampare ese tipo de situaciones.