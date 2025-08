Su propia hermana repudió al policía que atacó a un fotógrafo

La violenta represión de la Policía de la Ciudad durante la última movilización de jubilados frente al Congreso dejó imágenes que generaron un fuerte rechazo social. Una de las postales más impactantes fue la de un agente arrojando gas lacrimógeno directamente al rostro del fotógrafo Juan Noy, en un claro ataque a la libertad de prensa.

Lo que siguió después fue una rápida identificación del agresor: se trata de Federico Damián Molina, efectivo de la fuerza porteña, cuya imagen se volvió viral a lo largo del miércoles. Sin embargo, el hecho tuvo una derivación inesperada: fue su propia hermana quien decidió expresarse en redes sociales para repudiarlo duramente.

Vanina Andrea Molina, hermana del uniformado, publicó un descargo en Facebook que rápidamente se replicó en distintos medios. En su mensaje no solo mostró indignación por la conducta de su hermano durante la marcha, sino que también lo repudió como familiar. “Hasta que llegó el día de encontrarte y escracharte. Con esa cara de asesino HDP, pensar que llevás mi sangre. Decirte sorete es poco... Te convertiste en lo que nunca quisimos”, escribió la mujer, con evidente dolor y enojo.

Las palabras no se quedaron ahí: “Te ganó la mierda o salió a la luz lo mierda que sos”, agregó Vanina, quien remarcó que ya no lo considera parte de su familia. “Me das asco. De este lado de la vereda somos hermanos y sobrinos con mucho en la cabeza. Y ya no te considero mi hermano, aunque hoy sí aclaro que no saliste de mamá. Ahí está la diferencia”, continuó.

La imagen que acompañó su publicación es la misma que capturó Juan Noy segundos antes de ser atacado: en ella se ve con claridad el rostro del agente mientras apunta el aerosol a escasos centímetros de la cara del reportero. La fotografía se convirtió en una prueba clave para identificarlo públicamente.

El episodio vuelve a colocar en el centro del debate el accionar de las fuerzas de seguridad en protestas sociales y la política de orden público impulsada por la ministra Patricia Bullrich. Según organizaciones de derechos humanos, al menos siete personas fueron detenidas durante la represión, en un operativo que incluyó golpes, gases y empujones a manifestantes y periodistas.