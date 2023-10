Sudáfrica se consagró por 4ª vez campeón del mundo

En una apretada final de la Copa del Mundo, los Springboks defendieron con éxito el título obtenido hace cuatro años en Japón al vencer por 12-11 a los All Blacks en París para convertirse en los más ganadores en la historia en la RWC, con cuatro títulos en ocho participaciones.

El arranque del partido se le hizo cuesta arriba a Nueva Zelanda, que se vio rápidamente en desventaja numérica, porque sufrió la amonestación de Shannon Frizzel por una entrada ilegal a Mbongeni Mbonambi, quien tuvo que dejar la cancha por una lesión en la rodilla.

Con un Eben Etzebeth implacable en defensa y con un gran trabajo de los forwards en las formaciones, Sudáfrica aprovechó cada infracción que le dio su rival y, en un encuentro con mucha presión y pocos espacios, el pie de Handré Pollard hizo la diferencia: a los 20 minutos, el diez dejó el tanteador 9-3 con tres penales contra uno de Richie Mo'unga.

Los All Blacks, por su parte, cayeron en imprecisiones -especialmente en el line- y volvieron a verse desconcertados y a sufrir por su indisciplina: a los 28', el hombro de Sam Cane golpeó la cabeza de Jesse Kriel y el capitán fue expulsado a través de la regla Búnker, mientras Pollard sumó otra vez. Al descanso, 12-6 para los Boks, porque el apertura neozelandés volvió a descontar, informó ESPN.

En el arranque del complemento, fueron los Springboks quienes perdieron un jugador por la amonestación a Siya Kolisi y fue ahí cuando Nueva Zelanda comenzó a crecer, intentando aprovechar la igualdad numérica temporaria. Los de negro tomaron el control de las acciones y presionaron en campo rival.

Una corrida espectacular de Mo'unga le servía el try a Aaron Smith, pero un knock on previo anuló la acción. Un aviso de lo que vendría, porque los All Blacks siguieron intentando y llegaron a través de Beauden Barrett, luego de una pelota que se le cayó a Mark Tele'a. Sin la conversión desde la esquina, el 12-11 dejaba todavía a los sudafricanos en ventaja.

A falta de siete minutos para el final, otra vez la indisciplina complicó la historia para los africanos y una infracción de Cheslin Kolbe (amonestado) le dio la chance a Jordie Barrett. Pero el centro falló desde mitad de cancha y le dio otra vida a Sudáfrica, que no la desaprovechó: con el tiempo jugando a su favor, le bajó el ritmo al partido y aguantó hasta que llegó el pitazo de Wayne Barnes para el desahogo final.

De esta forma, y otra vez bajo el liderazgo de Kolisi, el pie de Pollard y un plantel espectacular, los Springboks abrocharon su segundo título en forma consecutiva y son ahora los más ganadores de la historia de los Mundiales, con cuatro conquistas y ganándole nuevamente un partido decisivo a los All Blacks, tal como sucedió en la RWC 1995.

Síntesis

Nueva Zelanda 11 / Sudáfrica 12

Nueva Zelanda: 1-Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Tyrel Lomax, 4- Brodie Retallick, 5- Scott Barrett, 6- Shannon Frizell, 7- Sam Cane (C), 8- Ardie Savea, 9-Aaron Smith, 10- Richie Mo´unga, 11- Mark Telea, 12- Jordie Barrett, 13- Rieko Ioane, 14- Will Jordan, 15- Beauden Barrett.

Cambios: ST 15' 19- Samuel Whitelock por Shannon Frizell, 26' 16- Samisoni Taukei’aho por Codie Taylor, 17- Tamaiti Williams por Ethan de Groot, 18- Nepo Laulala por Tyrel Lomax y 21- Finlay Christie por Aaron Smith, 31' 20- Dalton Papali’i por Brodie Retallick y 23- Anton Lienert-Brown por Will Jordan, 35' 22- Damian McKenzie por Richie Mo'unga.

Entrenador: Ian Foster.

Sudáfrica: 1- Steven Kitshoff, 2- Bongi Mbonambi, 3- Frans Malherbe, 4- Eben Etzebeth, 5- Franco Mostert, 6- Siya Kolisi (C), 7- Pieter-Steph du Toit, 8- Duane Vermeulen, 9- Faf de Klerk, 10- Handré Pollard, 11- Cheslin Kolbe, 12- Damian de Allende, 13- Jesse Kriel, 14- Kurt-Lee Arendse, 15- Damian Willemse.

Cambios: PT 2' 16- Deon Fourie por Mbongeni Mbonambi; ST 12' 17- Ox Nche por Steven Kitshoff y 20- RG Snyman por Franco Mostert, 18' 21- Kwagga Smith por Duane Vermeulen, 26' 18- Trevor Nyakane por Frans Malherbe y 23- Willie le Roux por Damian Willemse, 28' 19- Jean Kleyn por Eben Etzebeth, 33' 22- Jasper Wiese por Siya Kolisi.

Entrenador: Jacques Nienaber.

Puntos PT: 3' y 13' Penales de Handré Pollard (S), 17' Penal de Richie Mo'unga (NZ), 19' y 34' Penales de Handré Pollard (S), 39' Penal de Richie Mo'unga (NZ).

Resultado parcial: Nueva Zelanda 6-12 Sudáfrica

Puntos en el ST: 18' Try de Beauden Barrett (NZ).

Resultado final: Nueva Zelanda 11-12 Sudáfrica

Amonestados: PT 2' Shannon Frizell (NZ), ST 5' Siya Kolisi (S), 32' Cheslin Kolbe (S)

Expulsados: PT 28' Sam Cane (NZ)

Cancha: Stade de France, Saint-Denis.

Arbitro: Wayne Barnes (Inglaterra).