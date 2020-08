Sufrió una violación en manada y los acusados la amenazan

Daiana sufrió una violación en manda hace casi tres meses y desde ese día su vida es una pesadilla. Los hombres que abusaron sexualmente de ella la amenazan y la acosan. Solo uno de ellos se encuentra detenido por el hecho.

El hecho ocurrió 28 de mayo en la zona sur del conurbano bonaerense, cuando Daiana salió de su casa para hacer las compras y tres hombres la interceptaron, la llevaron por la fuerza a un descampado y la violaron en manada.

Según relató la hermana de la víctima, cada vez que logran infiltrarse en la vivienda donde conviven, los agresores aprovechan para dejar notas con mensajes violentos. "Los violadores saltan la reja, entran a mi casa y nos amenazan", sostuvo en diálogo con Crónica.

“Lo único que quiero es verlo tras las rejas, no podemos dormir, tenemos que estar vigilando las 24 horas”, pidió la víctima. Y agregó: "Al juez le quiero decir que todo lo que estoy viviendo junto con mi familia, es culpa de él", expresó la joven abusada, que además aseguró que: "Esa persona anda por mi casa, se mete a mi casa, me amenaza y me roba la poca tranquilidad que me dejó".