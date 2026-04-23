Una exreina de la belleza mexicana fue asesinada por su suegra

Cuando el esposo de Carolina Flores se acercó a su madre para preguntarle qué había ocurrido, la mujer le contestó: “Tú eres mío y ella te robó”.

El crimen de una joven exreina de la belleza sacude a México y genera conmoción por la brutalidad del caso y la difusión de un video clave que registró el momento en que se efectuaron los disparos. Carolina Flores, de 27 años, fue asesinada de varios disparos dentro de su departamento en el exclusivo barrio de Polanco, en Ciudad de México. Por el hecho está señalada su suegra, quien, tras el ataque, le dijo a su hijo: “Tú eres mío y ella te robó”.

Si bien el homicidio ocurrió el 15 de abril, tomó trascendencia en las últimas horas cuando se viralizó el registro fílmico donde se ve a la víctima con su suegra, identificada solo como Erika María.

En las imágenes, la víctima aparece realizando tareas domésticas en un departamento con juguetes de su hijo. A pocos metros, su suegra la sigue con las manos en los bolsillos. En un momento, ambas mantienen un breve intercambio de palabras que no se alcanza a oír con claridad.

El ataque ocurrió segundos después, cuando las dos ingresaron a una habitación fuera del alcance de la cámara. Pese a que la escena queda fuera del plano, el audio registró la secuencia: primero, un disparo seguido de un grito; luego, al menos seis detonaciones más.

“¿Qué fue eso?”, preguntó Alejandro, esposo de la víctima, al irrumpir en la escena con el bebé en brazos. “¿Qué hiciste, loca?”, le recriminó a su madre. “Nada, es que me hizo enojar”, respondió la mujer. Ante esto, el hombre insistió: “¿Qué te pasa? Es mi familia”. La acusada replicó: “Tú eres mío y ella te robó”.

Según medios locales, pese a haber estado presente tras el ataque, el hombre permitió que su madre abandonara el lugar y recién al día siguiente, el jueves 16 de abril, se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar el femicidio. Hasta el momento, la principal sospechosa del crimen permanecía prófuga, informó el diario El Universal.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que desde el momento en que se localizó el cuerpo de la mujer se realizaron “diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo” para identificar a la “probable responsable” del crimen. Por el momento se desconocen los motivos por los cuales fue asesinada la joven, que era muy activa en las redes sociales y solía tener muchos seguidores, sobre todo en la plataforma TikTok.

Flores fue Miss Teen Universe Baja California en 2017, y es originaria del puerto de Ensenada, estado colindante con Estados Unidos.

De acuerdo a la investigación que lleva adelante la Justicia mexicana, la joven madre recibió un disparo en la cabeza, aunque en el lugar se hallaron múltiples casquillos, lo que coincide con el audio del video.