Suiza e Inglaterra clasificaron a Qatar e Italia jugará el repechaje

La selección italiana de fútbol, actual campeona de la Eurocopa, no pasó del empate y quedó condenada al repechaje para el Mundial de Qatar 2022. El combinado italiano sabía que no dependía de sí mismo y que necesitaba sumar puntos y que Suiza no lo haga ante Bulgaria. Es que ambos equipos llegaban igualados en puntos a la 10ª fecha del Grupo C. Sin embargo, los de Roberto Mancini no lograron más que un empate por 0-0 ante Irlanda del Norte y se quedaron con las ganas de sacar pasaje directo al Mundial de Qatar. Ahora, irán al repechaje por un lugar en la próxima Copa del Mundo.

Por el otro lado, Suiza hizo los deberes y, gracias a los goles de Noah Okafor, Ruben Vargas, Cedric Itten y Remo Freuler, goleó 4-0 a Bulgaria para terminar como líder del Grupo C en las Eliminatorias UEFA. De esta manera, los suizos lograron 18 puntos, mientras que el empate de Italia deja a la Azzurra con 16 unidades, en el segundo puesto. Así, los helvéticos ya están en el Mundial de Qatar 2022, certamen al que le falta definir un clasificado directo más, más allá del repechaje.

INGLATERRA CLASIFICO A PURO GOL

Por su parte, Inglaterra aplastó con un histórico 10-0 a San Marino para cerrar el Grupo I como líder y clasificarse así para la próxima Copa del Mundo. La resistencia local en el Estadio Olímpico de Saravalle se quebró rápido: a los seis minutos de juego, Harry Maguire destapó la botella de goles tras imponerse en todo lo alto y conectar de cabeza al segundo palo el tiro de esquina de Phil Foden.

Ese fue solamente el comienzo. Y como si hiciera falta ayuda ajena, los locales aportaron con el tanto en contra de Filippo Fabbri. San Marino, en esta oportunidad con un uniforme para nada clásico de su historia a colores naranja, bordo y una franja blanca apenas, continuó luego con los cumplidos.

Poco antes de la media hora, un huracán de anotaciones se desató con Harry Kane, quien en principio abrió su cuenta personal de penal tras una absurda mano de Rossi, quien levantó su brazo y la pelota, tras un remate que se iba fuera, le pegó.

El delantero de Tottenham no falló desde los doce pasos como tampoco lo hizo a los 31', a los 39' con otro penal y al cierre del primer tiempo tomando el balón en el borde del área y definiendo de derecha tras quitarse del camino de varios rivales.

Ya en el segundo tiempo, si bien los británicos bajaron la intensidad, eso no los privó de alcanzar el doble dígito. Con varios cambios y frescura dentro del campo de juego, el conjunto de Gareth Southgate alcanzó el sexto tras una gran jugada colectiva que culminó con el tanto de Emile Smith Rowe tras el taco de Tammy Abraham.

Tyrone Mings aumentó más la diferencia después de la asistencia de Trent Alexander-Arnold y el propio lateral de Liverpool volvió a habilitar a Abraham y Bukayo Saka en el lapso de un minuto para llegar al doble dígito y poner cifras ya históricas.

Con este resultado, Inglaterra alcanzó la línea de los 26 puntos y se metió de manera invicta al Mundial de Qatar 2022, su decimoséptima Copa del Mundo, para así relegar a Polonia al repechaje por terminar en el segundo lugar del Grupo I.