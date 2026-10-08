La institución comodorense se trajo una gran cantidad de medallas del Argentina Taekwon-Do Tour Etapa 5, Región Sur.

Taekwon-Do Asociación Austral tuvo una brillante actuación en Río Grande

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Organizado por la Asociación Argentina Academias de Taekwon-Do y fiscalizado por la Confederación Argentina de Taekwon-Do ITF (CATIF), el último fin de semana se desarrolló el Argentina Taekwon-Do Tour Etapa 5, Región Sur.

El campeonato se efectuó en el Polideportivo “Carlos Margalot” de Río Grande, en el cual participaron más de trescientos deportistas de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Chaco.

Con el objetivo de sumar puntos y buscar un lugar en el próximo Mundial de Taekwon-Do ITF Irlanda 2028, Taekwon-Do Asociación Austral (TAA) viajó con una delegación de 40 competidores y compitió en las categorías Menores, Infantiles, Juveniles, Adultos y Senior Gups y Danes.

La delegación comodorense tuvo una brillante actuación, logrando una gran cantidad de medallas. DeporTV transmitió en vivo las finales y TAA tuvo protagonistas en cinco de ellas. En donde Leila Ramos logró dos medallas de oro en la categoría adultas (formas de IV Dan y combate hasta 55kg.).

A su vez, también ganaron la dorada Benjamín Flores (formas de I Dan pre juveniles) y Lorenzo Esperón (combate hasta 70kg. juveniles). Por su parte, Pablo Vega perdió la final en la categoría juveniles hasta 65kg.

“Comodoro estuvo en cinco finales televisadas por DeporTV y logró vencer en cuatro de ellas, sin contar las finales que lograron ganar muchos de los competidores que no fueron televisadas”, indicó Sergio Oyarzo.

Y añadió que “también participaron Thiago Oyarzo, Imanol Lara Gutiérrez y Marcos Ortiz, quienes no lograron llegar al podio pero igualmente hicieron una gran competencia”.

RESULTADOS EN LA 5TA ETAPA DEL ATT

- Hugo Reinoso: 1.º en formas V Dan Senior y 1.º en combate -64 kg.

- Agustina Vidal: 3.ª en formas IV Dan Adultas y 3.ª en combate -65kg.

- Pablo Vega: 3.º en formas II Dan y 2.º en combate -65kg. (Categoría juvenil).

- Daniel Eugenio: 1.º en formas II Dan Senior y 3.º en combate -82kg.

- Lorenzo Esperón: 1.º en combate -70kg. (Categoría juvenil).

- Benjamín Flores: 1.º en formas I Dan y 1.º en combate (Categoría pre juvenil).

- Eluney Gallardo: 3.ª en formas I Dan y 3.ª en combate -55kg. (Categoría adultas).

- Emilio Barrientos: 1.º en formas I Dan (Categoría adultos).

- Silvia Martínez: 1.ª en formas cinturón azul punta negra y 1.ª en combate (Categoría veteranas).

- José Esperón: 2.º en formas cinturón azul punta negra y 1.º en combate (Categoría juvenil).

- Diego Peralta: 3.º en combate cinturón azul punta negra (Categoría 10/11 años).

- Tiziano Vidal: 1.º en formas cinturón amarillo punta verde y 1.º en combate (Categoría pre juvenil).

- Leila Ramos: 1.ª en formas IV Dan adultas y 1.ª en combate -55kg.

- Dylan Oyarzo: 3.º en combate -82kg. (Categoría adultos).

- Daniel Montiel: 3.º en formas III Dan y 3.º en combate +82kg. (Categoría Senior).

- Jimena Ferrari: 1.ª en formas y 3.ª en combate -65kg.

- Ivanna Ferrari: 1.ª en formas I Dan y 3.ª en combate -55kg. (Categoría juvenil).

- Facundo Ferrari: 1.º en formas I Dan y 1.º en combate (Adaptado).

- Eugenio Victoriano: 2.º en formas azul punta negra y 1.º en combate (Categoría pre juvenil).

- Mateo Colisnechenko: 1.º en formas azul punta negra y 1.º en combate (Categoría juvenil).

- Lucas Ancalao: 2.º en combate cinturón amarillo punta azul.

- Ema Suárez: 2.ª en combate amarillo-p/azul (Categoría 8/9 años.

- Genaro Bouza: 3.º en formas azul punta negra y 3ro en combate 8/9 años).

- Francisco Sena: 3.º en formas azul punta negra y 3.º en combate (Categoría pre juvenil).

- Aymara Sena: 3.ª en formas azul punta negra y 3.ª en combate (Cat. juvenil).

- Aylen Troncoso: 1.ª en formas azul punta negra y 1.ª en combate (Cat. adultas).

- Daniela Goñi: 1.ª en combate (Cat. Senior).

- Thais Oyarzo: 2.ª en formas azul punta negra y 2.ª en combate (Cat. menores).

- Uma Martínez Silva: 2.ª en formas blanco punta amarilla y 2.ª en combate (Cat. juvenil).

- Maitena Alvarez: 3.ª en formas amarillo punta azul y 1.ª en combate (Cat. juvenil)

- Ian Mayorga: 3.º en combate amarillo-p/azul (Cat. pre juvenil).

- Isabella Vallejo: 3.º en formas y 3.º en combate cinturón azul punta roja.

- Ezequiel Loyaute: 3.º en combate +82kg. (Cat. adultos).

- Tobías Teiguel: 1.º en formas y 2.º en combate (Cat. juvenil).

- Alma Teiguel: 1.ª en formas y 1.ª en combate (Cat. juvenil).