Taekwondo: Tadeo Carrazana y su equipo competirán en un Nacional

A cargo del profesor de Taekwon Do ITF, Tadeo Carrazana, titular de la Academia Lotus Patagonia de Comodoro Rivadavia, junto a un importante grupo de artistas marciales se están preparando para competir en el Campeonato Nacional de la especialidad. El torneo se llevará a cabo en Buenos Aires, el sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

Con respecto a este viaje Tadeo Carrazana aseguró: “Viajamos un grupito la semana que viene a competir al Nacional en Buenos Aires. La escuela de taekwondo del Gimnasio municipal 4 se prepara para el próximo Campeonato Nacional a realizarse el 16 de noviembre en el Polideportivo de Ingeniero Adolfo Sourdeaux, ubicado en Arrieta, entre Villa de Mayo y Gutiérrez, Municipio de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires”.

Cabe recordar que Lotus Patagonia tiene practicantes en el Gimnasio Nº 4 y también sede en Caleta Córdova.

El GM Fausto Mercado es el máximo referente como presidente de la Asociación Civil Federal UTKDA a nivel nacional, donde está afiliado Carrazana y su grupo de competidores. “Los representantes del Gimnasio son: Dayron Suyon, Agustín González, Romina Fariñón, Darian Fleitas, Cain Segovia, Aquiles Yapura y yo voy como instructor que también compatetidor”, dijo Tadeo Carrazana.

COMPETIRAN EN CUATRO MODALIDADES

Los atletas están preparados para competir en 4 modalidades, formas, lucha, rotura de poder y técnicas especiales en Taekwon Do ITF. “Y como profesor tengo muchas expectativas, Aquiles Yapura es un competidor que ya tiene tres competencias a nivel sudamericano y tan solo tiene 11 años. Romina Fariñón, viene de consagrarse campeona en lucha en Chile este año; Dayron y Agustín se han lucido en Buenos Aires en el Devil Open, y en el caso de los más chicos es su primera vez, Darian y Cain, vienen entrenando todos los días y muy fuerte para dar el máximo en la competencia. En mi caso, voy como profesor y también me estoy preparando para volver a competir en rotura de potencia y cerrar el año de competencia como se debe”, puntualizó Tadeo Carrazana.

La Unión Taekwon-do Argentina es una institución a nivel nacional e internacional que agrupa a instructores, alumnos y escuelas de todo el país con la finalidad de capacitar, organizar y difundir el taekwon-do.