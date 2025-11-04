Las Olimpíadas Interhospitalarias de la Salud vuelven a la capital provincial

Se realizarán del 10 al 14 de noviembre en Rawson, que volverá a ser sede después de 15 años. Recibirá a más de 350 agentes de salud de todo Chubut.

Este martes por la mañana, el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, recibió a los agentes de salud, Débora Ramos y Gonzalo Brezzo, principales organizadores de la 31ª edición de las Olimpíadas Interhospitalarias de la Salud que se van a desarrollar del 10 al 14 de noviembre en Rawson.

La primera Olimpíada se realizó en el año 1993 en Trevelin, en ese momento solo se jugó la disciplina del fútbol masculino, después con el correr de los años se fue acrecentando la cantidad de disciplinas y en las reuniones que hay en cada Olimpíada, al final se determina la próxima sede y hospital que va a realizar el evento.

Por segunda vez la ciudad capital es sede del torneo, la primera fue en el año 2010 y después de 15 años vuelve a ser la anfitriona de los juegos, que recibirá a más de 350 agentes de salud de toda la provincia.

Luego de la reunión que mantuvieron con el presidente del organismo, ambos agentes dialogaron con el área de Prensa de Chubut Deportes.

En el inicio, Débora Ramos, apuntó que “estamos en la recta final, a pocos días de que comiencen las Olimpíadas, que se van a disputar del 10 al 14 de noviembre, así que ultimando detalles que hacen a la organización. Vinimos a visitar a Milton, para pedirle un par de cosas que nos están quedando en el aire y la verdad que agradecemos su apoyo y acompañamiento en este desafío que tenemos por delante”.

“Desde la primera vez que lo vinimos a visitar nos dio todo su apoyo, conjuntamente con todo el personal de Chubut Deportes, porque él es la cabeza, pero sabemos que todo el equipo está colaborando. Nos ha facilitado un montón de cosas para que este evento sea una fiesta del deporte y de todos los compañeros de la salud”, sostuvo.

“Tenemos más de 350 inscriptos de la provincia que los empezamos a recibir el día domingo y la expectativa es muy buena a pesar de lo difícil que es moverse. Cuesta el alojamiento más que nada, la comida también, pero los compañeros se han sumado a último momento en buena cantidad y eso es lo importante, que realmente disfruten por unos días del deporte y la camaradería”, sentenció.

DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES

Por su parte, el profesor Gonzalo Brezzo se encargó de especificar sobre las actividades previstas durante el evento. “Las disciplinas que tenemos son fútbol, vóley, básquet femenino y masculino, pruebas de atletismo en 100 metros, postas, una carrera que se le llama maratón pero no es de 42 k, es una distancia menor separada por categorías, además de mountain bike, juegos lúdicos como truco, rummy, metegol y ping pong, y este año se implementa un nuevo deporte que es el pádel. En cuanto a los candidatos va variando siempre el local tiene más participantes porque vienen de pueblos más chicos con mucha menos gente por el tema de la distancia, todo está separado por categoría, todo tiene su puntaje individual, su puntaje grupal, lo importante es que más allá de la competencia hay mucha camaradería”.

“Queremos agradecer a Chubut Deportes que nos ayudó un montón, muchas veces vinimos a reunirnos, nosotros somos los que estamos organizando lo deportivo y lo protocolar del evento que seguramente será una gran fiesta. En cuanto a la programación el lunes arrancamos con vóley femenino (gimnasio de Playa) y masculino (escuela de Bellas Artes) el acto inaugural también es el lunes por la tarde y a la noche todos los juegos lúdicos en el gimnasio de playa. El martes empezamos el fútbol en sus dos ramas en cancha de La Ribera, el miércoles las pruebas de atletismo en la Pista Municipal y el mountain bike en Playa Magagna. El mismo día a la tarde se juega el básquet también en ambas ramas en la escuela de Bellas Artes, el jueves las semifinales en los mismos escenarios, el tejo que lo vamos a hacer en la rambla de Playa y el pádel que se realizará en el Complejo Ruta 7 camino a Trelew. El día viernes se juegan todas las finales de equipos y coronamos toda la semana de actividad con una gran cena show y entrega de premios”, finalizó.