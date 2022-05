Tamara Pettinato dijo que su hermano "tiene una enfermedad"

Tamara Pettinato se refirió este lunes al incendio ocurrido la semana pasada en el departamento de su hermano, Felipe Pettinato. “Si la ley de Salud Mental fuera de otra manera, se podría haber evitado”, afirmó la periodista.

En la madrugada del martes pasado, el departamento ubicado en la calle Aguilar al 2300 del barrio porteño de Belgrano donde vivía el hijo del presentador Roberto Pettinato, se incendió en circunstancias que aún no se han develado. En el hecho murió Melchor Rodrigo, un reconocido médico neurólogo que era amigo de Felipe.

En primer lugar, Tamara Pettinato aclaró que no revelaría detalles sobre el incendio y sus causas, debido a los procesos judiciales y la investigación que están en curso. Y le envió un saludo y sus condolencias a la familia del neurólogo fallecido, quien “hoy en día era el mejor amigo de Felipe”.

“Estamos muy tristes; lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se espera y es inimaginable el sufrimiento que hay detrás de todo esto”, subrayó en diálogo con el programa “Y ahora quién podrá ayudarnos”, en Radio con Vos, del cual ella forma parte.

Y agregó que lo ocurrido “es algo que se podría haber evitado si la Ley de Salud Mental fuera de otra manera y los familiares de los enfermos psiquiátricos pudieran intervenir antes; no puede ser que haya que esperar algo así y recién ahí te ayudan”.

“Felipe es mi hermanito, y toda la vida fue un hermanito/hijo. Es una persona que tiene una enfermedad. Uno no se enoja con alguien que tiene cáncer. Las enfermedades psiquiátricas o las adicciones son enfermedades también, no es algo que se controla”, remarcó y concluyó: “Nunca me voy a enojar con él, nunca voy a soltarle la mano”.

Además, señaló que ahora Felipe está internado, bajo tratamiento y todavía en estado de shock por lo ocurrido. Al respecto, dijo: “Cuando yo tomo la decisión de internarlo, él me ve como una enemiga, no entiende que es por su bien. Es muy difícil, pero pasamos muchas veces por esto” y remarcó la desesperación y el desamparo de las familias que tienen enfermos psiquiátricos.

“La ley actual dictamina que el médico puede decidir que no queda otra que internarlo cuando es un caso psiquiátrico o un paciente con adicciones y pasa algo de esta magnitud; si no, se respeta su voluntad, pero es un círculo vicioso que no funciona porque generalmente un paciente en estas condiciones no quiere que lo internen”, explicó.

Asimismo, reveló que “terminamos siempre ayudándonos entre familias que pasan por lo mismo porque no sabes a quién recurrir, aunque sepas qué está pasando, incluso sepas qué se está por venir porque es la octava vez que pasas por esto y no tenes a quién recurrir”.

En ese sentido, también contó que estuvo en contacto con la madre del cantante Santiago Moreno Carpentier, más conocido como “Chano”, que ha atravesado “por un caso parecido”.