Taxistas de Trelew enfrentan otra aplicación

Eduardo Do Brito, titular de la Asociación de Taxis de Trelew, rechazó la propuesta de incorporar plataformas digitales al servicio, como Queen's Car y recordó que este tipo de aplicaciones se encuentran prohibidas en Trelew a través de una ordenanza municipal.

Si bien reconoció la importancia de promover la igualdad de género en el ámbito laboral, Do Brito cuestionó la necesidad de esta iniciativa, señalando que las mujeres han trabajado como conductoras de taxis durante décadas en Trelew.

"Las mujeres en taxis existen desde hace 25, 30 años", afirmó Do Brito. "Innovar al incorporar a una mujer como conductora no es realmente innovar".

Además, Do Brito recordó que la utilización de estas plataformas se encuentran prohibidas en Trelew por una ordenanza y expresó su preocupación sobre la falta de control y regulación de estas, citando ejemplos de problemas similares en otras ciudades. "Una aplicación no tiene control", advirtió. "Si en este momento hay transporte ilegal y no tiene control, imaginar con unas plataformas, ¿cómo lo controlan?".

Por último, expresó que en el rubro han trabajado muchas mujeres y agregó que "no tengo conocimiento de denuncias realizadas por pasajeros o pasajeras con respecto a algún maltrato o algo fuera de lo común". Por otra parte, expresó que existen alrededor de 40 mujeres dueñas de licencias.