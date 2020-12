¿Te vas de vacaciones?: Los diferentes requisitos que pide cada provincia

La pandemia de coronavirus que revolucionó al mundo entero este año y provocó la peor crisis socioeconómica tras la "gran depresión" de 1930, nos permitirá en el verano que tengamos al menos temporada de vacaciones, pero no será sencilla ni como solíamos estar acostumbrados.

La "nueva normalidad" también se trasladará a la vida en vacaciones hasta tanto se logre vacunar a gran parte de la población argentina. Así las cosas, todas las provincias diagramaron una serie de requisitos, que varían según los destinos y su conexión con países limítrofes para recibir al turismo nacional.

Más allá del sitio www.argentina.gob.ar/verano donde se puede constatar tras bucear intensamente por esa página qué solicita cada jurisdicción, en esta nota te presentamos una guía "simple" para tener conocimiento de los requerimientos de los centros turísticos para vacacionar durante el verano 2021.

Si vas en auto a la costa atlántica o algún otro destino de playa de río o lago, además de sombrilla, bronceador y repelente, en el neceser o en la guantera hay que tener bien a mano el permiso para poder circular por el país en medio del DISPO.

Y si viajás por tren, micro o avión también deberás contar con un certificado para circular por el destino al que vas antes de subirte a alguno de esos transportes. Mendoza, que era la única provincia que no exigía ningún registro ni formulario, este viernes por la tarde terminó definiendo como obligatorio completar el registro del sitio nacional Circular Verano.

De acuerdo a los datos aportados a este portal por Ministerio de Turismo y Deportes, que conduce Matías Lammens, el 90% del país no pide hisopado para ingresar a las provincias ni ningún otro tipo de test como el rápido vía saliva. Además, en ninguna parte del país se exige cuarentena. No obstante, Formosa, Misiones, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires sí tienen como obligatorio un PCR o test de saliva negativo para visitar esas jurisdicciones.

LA CIUDAD, LA ÚNICA QUE EXIGE TEST A SUS RESIDENTES QUE SE VAYAN DE VACACIONES

El gobierno porteño sumó un requerimiento clave, que no lo contempla ninguna otra provincia: los residentes, es decir los que viven en Capital Federal, si se van de vacaciones ya sea al exterior como por el país, a su regreso, deberán realizarse un test obligatorio, que varía según por dónde se ingrese.

Si retornan a través del aeropuerto de Ezeiza habrá que someterse a un test rápido en un stand que habilitará el gobierno porteño en esa terminal desde el 15 de diciembre. El estudio será gratuito sólo si contás con prepaga u obra social. El turista internacional o argentino que no vive en el país deberá pagar $2500 por la prueba de saliva.

En tanto, si volvés a CABA por tren, buque, por la terminal de micros Dellepiane o en auto desde cualquier punto del país habrá que hacerse en un plazo de 24 horas del regreso también un test rápido, por ahora en el Centro de Convenciones - sólo vehículos- (Brigadier Juan Facundo Quiroga 2150) y en el Edificio de la Munich (Av. de los Italianos 851, Costanera Sur), para quienes ingresen por otros medios.

Tanto en Ezeiza como en la terminal Dellepiane las pruebas se deben hacer en el mismo momento del arribo, subrayaron desde el Ministerio de Turismo porteño a este portal.

El que incumpla con esa normativa, será multado por la Ciudad con montos que van desde los $10.700 a $79.000, y dicha sanción podrá aplicarla ya que contará con todos los datos personales de los turistas en la declaración jurada que deben completar los que se vayan de vacaciones, explicaron desde el Ministerio de Turismo porteño a este portal.

Es decir, el porteño que veranee por el país, antes de regresar deberá completar una declaración jurada , la cual puede realizarse a través del sitio

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/RequisitosTuristas.

Pero además, se estableció un sistema de envío de SMS en el momento que el residente ingrese a la Ciudad. El gobierno porteño detectará la llegada a CABA del porteño mediante las antenas telefónicas, es decir, aquellos números telefónicos distintos al 011 y que provienen de más de 150 kms.

Los resultados del test serán informados entre las 12 y 24 horas a través de SMS, mail o comunicación telefónica. En caso de ser negativo el resultado será informado a través de canales automáticos como SMS, Boti (1150500147) o correo electrónico; en caso de resultar positivo, será informado por personal de Salud a través de un llamado telefónico para poder transmitir el procedimientos de aislamiento y cuidado necesario.

Quedarán a disposición los hoteles de aislamiento de la Ciudad para aquellas personas que no puedan cumplirlo en su domicilio, remarcó la cartera de turismo a este portal.

TUCUMÁN NO PIDE PCR NEGATIVO, SALVO SI NO TENÉS RESERVA DE HOSPEDAJE

Si llegás por vía terrestre, en vehículo particular o en ómnibus de larga distancia desde Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán, tenés que completar una Declaración Jurada del COE Tucumán en línea.

Si llegás por vía terrestre, en vehículo particular o en ómnibus desde el resto del país tenés que completar una Declaración Jurada del COE Tucumán en línea y presentar una reserva confirmada en un alojamiento de la provincia. En caso de no tener reserva te solicitarán un PCR no detectable realizado en las 72 horas previas al inicio del viaje.

Si llegás por vía aérea, tenés que completar una Declaración Jurada del COE Tucumán en línea. Al llegar a la provincia, se harán controles médicos a los pasajeros.

QUIÉNES EXIGEN CERTIFICADO NACIONAL VERANO (www.argentina.gob.ar/verano)

Se trata de la web de Nación donde hay que registrar los datos personales, solicitar la autorización para el ingreso a la provincia donde se desea vacacionar, y se otorga además el permiso para circular por ese lugar.

Completar este registro es obligatorio para la mayoría de las provincias argentina. A continuación, las que lo piden:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

JUJUY

SALTA

CÓRDOBA

SANTA FE

ENTRE RÍOS

CHUBUT

TIERRA DEL FUEGO

NEUQUÉN

SAN LUIS

SAN JUAN

LA RIOJA

CATAMARCA

MENDOZA

QUIÉNES PIDEN UNA DECLARACIÓN JURADA + PERMISO PROVINCIAL PARA CIRCULAR

Se trata de las provincias y ciudades que crearon su propia página web, similar a la de Nación, donde debe tramitarse el permiso para circular y la autorización para veranear por esas zonas.

En estos casos, hay que ingresar a la página web de los ministerios de Turismo de esas jusrisdicciones y allí orientan sobre dónde y cómo completar los datos.

RÍO NEGRO

SANTA CRUZ

QUIÉNES EXIGEN DESCARGAR UNA APP

RÍO NEGRO

SANTIAGO DEL ESTERO

QUIÉNES PIDEN UNA DECLARACIÓN JURADA

CABA

LA RIOJA

TUCUMÁN

QUIÉNES PIDEN PERMISO DE CIRCULAR O COMPLETAR FORMULARIO

LA PAMPA

CATAMARCA

FORMOSA

LOS REQUISITOS Y APERTURA DE LA TEMPORADA, PROVINCIA POR PROVINCIA

Provincia de Buenos Aires

- Apertura al turismo nacional: 1/12

- Certificado Verano

Ciudad de Buenos Aires

- Apertura al turismo nacional: 8/12

- Test PCR en terminales Dellepiane (a partir del 8 de diciembre), Ezeiza (a partir del 15 de diciembre) o en puestos habilitados por GCBA para otras vías de ingreso, dentro de las 24hs de la llegada a la Ciudad.

- Completar Declaración Jurada

Córdoba

- Apertura al turismo interno: 4/12

- Apertura al turismo nacional: 1/1

- Certificado Verano

Entre Ríos

- Apertura al turismo nacional: 4/12

- Certificado Verano

Santa Fe

- 05/12 Apertura temporada turismo interno en toda la provincia. Turismo nacional solo en los departamentos de Rosario, Caseros, Constitución, General López y San Lorenzo.

- 21/12: apertura al turismo nacional en toda la provincia.

- Certificado Verano

- Cobertura sanitaria

- Reserva de alojamiento o servicio turístico

Misiones

- Apertura al turismo nacional: 3/12

- Certificado COVID-19 Negativo

- Descargar App Misiones Digital y realizar autoevaluación de síntomas que sirve como Declaración Jurada

Corrientes

- Apertura al turismo nacional: 20/11

- Certificado COVID-19 Negativo

- Gestionar un permiso para ingresar a la provincia en https://permisos.corrientes.gob.ar/turismo y, junto con el mismo, una Declaración Jurada.

- Reserva o compra de un servicio turístico.

Mendoza

- Apertura al turismo nacional: 1/12

-Certificado Verano

Salta

- Apertura al turismo regional, Jujuy y Tucumán: 01/12

- Apertura al turismo con Santiago del Estero: 4/12

- Apertura al turismo con La Rioja y Catamarca: 14/12

- Apertura al turismo nacional: 15/12

- Certificado Verano

Jujuy

- Apertura al turismo nacional: 1/12

- Certificado Verano

Tucumán

- Apertura al turismo nacional: 1/12

- Declaración Jurada

- Reserva confirmada en un alojamiento, en algunos casos, según la vía de ingreso a la provincia

- Certificado COVID-19, solo quienes no cuenten con reserva en alojamiento

San Luis

- Apertura al turismo nacional: 15/12

- Certificado Verano

- Cobertura sanitaria

La Rioja

- Apertura al turismo interno: 1/12

- Apertura al turismo regional para las provincias del Norte (Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca): 14/12

- Apertura al turismo nacional: 1/1

- Certificado Verano

- Declaración Jurada

Santiago del Estero

- Apertura al turismo nacional: 4/12

- Para turistas de las provincias del Norte (Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy y Salta): DNI y app CuidarSE.

- Para turistas del resto del país: DNI, seguro de viaje COVID-19 (en caso de no tener obra social), reserva de alojamiento y app CuidarSE

Río Negro

- Apertura al turismo nacional: 4/12

- Permiso de circulación: https://circulacionrn.rionegro.gov.ar/qec/index.php, descargar la app CirculaciónRN y completar una declaración jurada de salud.

Neuquén

- Apertura al turismo nacional: 1/12

- Certificado Verano

- Cobertura sanitaria para mayores de 60 años y grupos de riesgo

- Para residentes: DNI que acredite domicilio real en la provincia, un comprobante de reserva de alojamiento habilitado o datos de familiares o residentes del destino

- Para turistas del resto del país: comprobante de reserva de alojamiento habilitado o datos de familiares o residentes del destino, cobertura sanitaria para mayores de 60 años y grupos de riesgo

Santa Cruz

- Apertura al turismo nacional solo en El Calafate: 5/12

- Cobertura sanitaria

- Permiso de circulación: https://circulacion.santacruz.gob.ar/, hacer una Declaración Jurada de salud y presentar una reserva de alojamiento.

- Solo está habilitado el ingreso por vía aérea a El Calafate, la circulación terrestre no está autorizada.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

- Apertura al turismo nacional: 4/12

- Certificado Verano

- Cobertura de Obra Social o Seguro de Asistencia al Viajero COVID-19

- Reserva de alojamiento habilitado o datos de familiares/ residentes del destino

Catamarca

- Apertura al turismo nacional: 14/12

- Certificado Verano

- Gestionar un permiso provincial

San Juan

- Apertura al turismo nacional: 4/12

- Certificado Verano

Chubut

- Apertura al turismo nacional: 20/12

- Certificado Verano

- Obra social con cobertura en la provincia del Chubut o Seguro de viaje COVID-19

- Reserva de alojamiento o datos del residente en destino.

- Para ingresar al Área Natural Protegida Península Valdés, es obligatorio realizar una reserva previa de ingreso o bien contar con la reserva de un servicio turístico.

Formosa

- Certificado COVID-19 negativo

- Completar un formulario

Chaco

- Apertura al turismo nacional: 05/12

- Permiso provincial

La Pampa

- Abierto al turismo nacional desde el 1/12

- Permiso provincial: https://permisos.lapampa.gob.ar/