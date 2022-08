"Termina una etapa y mañana empieza otra para mí"

La Cámara de Diputados aprobó este martes la renuncia de Sergio Massa al frente de la Cámara de Diputados, quien asumirá mañana como ministro de Economía, Producción y Agroindustria. El bloque del Frente de Todos presentó a Cecilia Moreau para el reemplazo que es tratado en el recinto.

“Sin lugar a dudas Cecilia Moreau reúne todos los requisitos y estamos contentos con la decisión porque sabemos de sus cualidades humanas y políticas, que ambas son importantes para este tipo de roles”, aseveró el titular de la bancada del FdT, Germán Martínez, en diálogo con la prensa acreditada.

“Quiero agradecerles a todos los trabajadores de esta casa que en estos 996 días que me tocó estar al frente, nos acompañaron con un esfuerzo enorme y compromiso unidos entendiendo, además, las complejidades que nos tocó vivir. Quiero agradecer a cada diputado y diputada. Esta casa me enseñó a escuchar más que a hablar, tolerar convivir en la diferencia e intentar hasta el último instante a buscar acuerdos, pero sobre todo me enseñó a valorar y respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante”, dijo Massa en su último discurso como diputado nacional.