Tevez se va de Central y aclara: "yo acá no vengo a hacer política"

El entrenador Carlos Tevez llamó a conferencia de prensa este mediodía y anunció que no seguirá como director técnico de Rosario Central, a pesar de tener contrato hasta junio de 2023.

“Voy a dar un paso al costado. Quiero agradecerle a la gente por bancarme. Fue una relación muy, muy buena. No es conveniente para nadie que yo siga. No quiero ser un obstáculo para nadie”, sostuvo Tevez.

“Como dije desde los primeros días, yo acá no vengo a hacer política. No es un juego justo, porque yo no soy de la casa. Soy director técnico y quería hacer lo mejor para Central. No iba a permitir que se me meta en un juego que no es normal, ni parejo. Yo vengo a hacerle el bien a Central”, agregó el exjugador de Boca.

TEVEZ COMO DT DE CENTRAL

Carlitos solo dirigió cinco meses al Canalla: fueron 24 partidos en donde cosechó seis triunfos, 11 empates y siete derrotas. El equipo terminó en la vigésima posición de la tabla de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y también quedó bastante lejos de clasificarse a una copa internacional.

Este miércoles, la institución rosarina anunció la venta de Facundo Buonanotte a Brighton & Hove Albion de Inglaterra, la joya de 17 años, en una suma cercana a los 11,5 millones de dólares.

El andar del jugador del pueblo como entrenador de Rosario Central estuvo marcado por darle rodaje a muchos juveniles. Entre los nombres destacados, potenció a jugadores como Lautaro Blanco, Gino Infantino y Alejo Véliz, entre otros.