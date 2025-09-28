Thomás Micheloud ganó en las TC Pista Pick Up

El piloto comodorense, con Ford Ranger, logró en Paraná su primera victoria en la categoría y ahora irá con todo por el campeonato.

Grandísimo fin de semana para Thomás Micheloud en Paraná: desde la primera salida a pista, el viernes en los entrenamientos, demostró buen funcionamiento y potencial en la Ford Ranger que le atiende el Quilmes Plas Racing. Luego, fue el más rápido en la clasificación y se quedó con la pole position de la fecha 8. En la final de este domingo, que largó a la par de Juan Sebastián Gallo, le ganó la pulseada al líder de la Copa y se adueñó de su primer triunfo en las TC Pick Up, informó la página de la ACTC.

El piloto de Comodoro Rivadavia le ganó de gran manera la largada a Gallo, que en la fecha pasada se había quedado con la etapa regular. Micheloud, arriba de la Ford, ganó y se prendió en la Copa de Plata Shell Helix. 2° lugar para el piloto de Baradero, con una Volkswagen Amarok que le atiende su propia estructura familiar, a una diferencia de 4.554 milésimas. En el último escalón del podio se subió Benjamín Ochoa, también con una Ranger del SAP Team, a una distancia de 8.426.

Más atrás estuvieron: Gaspar Chansard, con una Amarok del UR Racing, en la 4° ubicación; 5° lugar para Joaquín Ochoa, con una Ford Ranger del SAP Team; mientras que Marco Dianda, con una Ford del Martínez Competición, ocupó la 6° colocación. 7° Santiago Arrigoni y 9° Nahuel Cordone.

“Estoy inmensamente feliz, ya que hace mucho tiempo no ganaba una carrera. La verdad que hace un gran esfuerzo toda mi familia y se dejan muchas cosas de lado”, fueron las primeras palabras de un Micheloud muy emocionado.

“Muy agradecido a mi viejo que deja todo porque estemos acá. Esto es un empujón anímico muy grande y no me quedan más palabras que agradecer. Es para todos ellos, sobre todo para mi familia, el equipo que me entregó un misil, el motorista y agradecer a los sponsors. Esto es para toda la gente de Comodoro, mis amigos que vinieron hasta acá a hacerme el aguante, y para todos los que la vieron por la tele. La verdad que estoy muy feliz”, sentenció.

COPA DE PLATA: 1) Juan Sebastián Gallo (2 triunfos) 68 puntos, 2) Benjamín Ochoa (2) 50, 3) Thomás Micheloud (1) 42, 4) Joaquín Ochoa (1) 38, 5) Marco Dianda (1) 37, 6) Gaspar Chansard 31, 7) Nahuel Cordone 28, 8) Luis Cateli (UM) 27, 9) Santiago Arrigoni 26, 10) Néstor Goya (UM) 25, 11) José Montanari (UM) 24, 12) Juan Sandín 23, 13) Tomás Pellandino 20, 14) José Rasuk (1) 8 y 15) Antonino Sganga 0.

La próxima fecha para las TC Pista Pick Up será el 23 y 24 de octubre, en el marco de la fecha 11 y la segunda de la Copa de Plata, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. La misma se desarrollará el jueves y viernes, porque ese mismo fin de semana habrá elecciones nacionales.

…………………

Panorama – 14 vueltas

1º Thomás Micheloud (Ford Ranger) 21’29”364/1000

2º Juan Sebastián Gallo (Ford Ranger) a 5’579/1000

3º Benjamín Ochoa (Ford Ranger) a 9’169/1000

4º Gaspar Chansard (VW Amarok) a 9’663/1000

5º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) a 10’199/1000

6º Marco Dianda (Ford Ranger) a 12’327/1000

7º Nahuel Cordone (Ford Ranger) a 28’319/1000

8º Luis Cateli (Toyota Hilux) a 29’144/1000

9º Santiago Arrigoni (Ford Ranger) a 29’431/1000

10º Néstor Omar Goya (Ford Ranger) a 1’04”688/1000