Tigre dejó sin invicto a River al golearlo 4-1

Serrago, Romero y dos de Russo fueron los goles del “Matador” en el Monumental. Rivero descontó en el final para el local.

River Plate, que terminó a puro silbido, sufrió este sábado una categórica derrota de local al caer ante Tigre por 4-1 y de ese modo, se quedó sin invicto en el torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, correspondiente a la 4ª fecha de la zona “B”, se jugó en el estadio Monumental y tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino, quien en el segundo tiempo expulsó a Fausto Vera, mediocampista del dueño de casa.

El “Matador” de Victoria ganaba al término de la primera etapa 2-0 por los goles de Tiago Serrago -ex River- y José Romero, mientras que en el complemento, aumentó con un doblete de Ignacio Russo. Lautaro Rivero, con un potente zurdazo, descontó en el final.

El equipo de Diego Dabove sorprendió desde el arranque y pegó rápido. A los 6 minutos del primer tiempo, Tiago Serrago, surgido de las inferiores de River, abrió el marcador tras un remate que se desvió en la pierna de Matías Viña y dejó sin chances al arquero Santiago Beltrán. El gol tempranero descolocó al local y le dio confianza al “Matador”, que empezó a manejar los tiempos del partido.

Diez minutos más tarde, el equipo de Victoria volvió a golpear. A los 16’, una mala salida de River fue capitalizada por Ignacio Russo, que encabezó la contra y asistió a David Romero. El delantero definió cruzado y marcó el 2-0, profundizando las dudas del conjunto millonario y encendiendo las alarmas en las tribunas.

River intentó reaccionar y tuvo su chance más clara a los 32 minutos, cuando Lautaro Rivero sacó un potente remate desde afuera del área que se estrelló en el travesaño. Fue un aviso, pero no alcanzó para cambiar el rumbo de un primer tiempo que ya mostraba a Tigre mucho más cómodo y peligroso.

Con el correr de los minutos, el local fue empujado por su gente en busca del descuento, pero esa necesidad lo dejó mal parado en defensa. Tigre aprovechó los espacios, contraatacó con criterio y, antes del descanso, estuvo más cerca del tercero que el local del primero, presionando alto y forzando errores en la última línea rival.

En el complemento, el "Matador" liquidó la historia rápidamente. A los 4 minutos, Russo aprovechó otra salida fallida desde el fondo, quedó mano a mano con Beltrán y definió con clase para el 3-0. Poco después, River sufrió la expulsión de Fausto Vera por un planchazo en la cabeza de Valentín Moreno, lo que terminó de inclinar la balanza.

Con un hombre más y el resultado a favor, Tigre fue letal. A los 22 minutos del segundo tiempo, otra vez Russo apareció para sellar el 4-0 tras una gran contra junto a David Romero, dejando en evidencia a la defensa central del conjunto de Nuñez.

Sobre el cierre del partido llegó el gol del honor para River. A los 44 minutos del segundo tiempo, Rivero descontó y estableció el 4-1 definitivo a favor de Tigre. El ex Central Córdoba de Santiago del Estero recibió la pelota en la medialuna del área y sacó un remate preciso que se metió pegado al palo izquierdo del arquero Felipe Zenobio, que nada pudo hacer más que observar cómo la pelota ingresaba en su arco.

Fue una actuación contundente, que quedará marcada como una de las victorias más resonantes de Tigre en la Liga Profesional.

Con este triunfo el equipo de Victoria es el nuevo líder de la zona B del torneo Apertura con 10 puntos y será el próximo rival de Aldosivi de Mar del Plata el jueves a partir de las 19. Mientras que el equipo de Marcelo Gallardo encadena su segundo partido sin poder ganar, se mantiene con siete puntos de doce posibles y se enfrentará ante Argentinos Juniors en La Paternal el jueves.