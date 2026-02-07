Conechny abrió el camino del primer triunfo para Racing

El delantero comodorense fue autor del primer ggol ol en el 2-1 ante Argentinos Jrs. El otro tanto lo hizo Santiago Solari. Erik Godoy descontó para el “Bicho”.

Con un gol del delantero comodorense Tomás Conechny, Racing Club logró este sábado su primera victoria en el torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, al derrotar 2-1 a Argentinos Juniors en el marco de la cuarta fecha de la Zona “B”.

El encuentro, que se desarrolló en el estadio Presidente Perón, contó con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Además de Conechny, el otro gol de la “Academia” lo marcó Santiago Solari, mientras que Erik Godoy descontó para el “Bicho” de La Paternal.

Ya desde apenas iniciado el partido, Racing jugó con otra energía contra Argentinos. Baltasar le dio otra movilidad y ritmo al ataque, acelerando más y siendo inteligente por la derecha. El ex Inter Miami armó una buena dupla con Solari, otro que lastimó mucho llegando por el fondo. El juego se abrió a los 20' con un gran centro de Rojas para la aparición de Conechny. De derecha al centro, el ex Comisión de Actividades Infantiles se tiró de palomita y solito puso el 1-0.

El local se imponía y encontraba espacios. Por primera vez en el campeonato, comenzaba arriba en el marcador y lo hacía valer.

Cuando parecía que el descanso llegaba con la ventaja mínima, a los 44' llegó el segundo. Otro ataque por derecha y centro de Baltasar para que Solari sacara un gran remate. En la más difícil de las que había tenido, el “Chino” remató al travesaño y gol. Así se empezaban a despejar algunos fantasmas en el Cilindro y el equipo de Gustavo Costas empezaba a sentenciar su primer triunfo en el campeonato.

El “Bicho” descontó al minuto del segundo tiempo. Di Césare perdió a Molina a la salida de un tiro de esquina, el cabezazo dio en el palo y Godoy capturó el rebote. 1-2 y parecía que se iba a sufrir. Todo pudo haber cambiado por una mano que el VAR llamó para que sea cobrado, pero el árbitro vio una inexistente falta de “Maravilla” Martínez y no sancionó penal. Sin embargo, Racing tuvo aplomo y no sufrió. Encontró un buen andar defensivo para terminar ganando su primer partido en el campeonato.

En la próxima fecha, Racing visitará en el “Florencio Sola” a Banfield, mientras que Argentinos recibirá a River Plate.