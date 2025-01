Tobías Weise: "mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos"

Tobías Weise, que nació en Trelew pero vive en Buenos Aires hace tres años, se encuentra en el final de sus vacaciones en la zona, donde continúa entrenando y aprovecha sus ratos libres para estar con su familia y amigos. Además, se hizo un tiempo para visitar las oficinas de Chubut Deportes donde mantuvo un diálogo con el presidente Milton Reyes, y luego también charló con el Area de Prensa.

“Vine a visitar a mi familia y amigos, estoy de vacaciones hasta este domingo, y ahora visitando Chubut Deportes que siempre me apoya. Estoy viviendo en Buenos Aires, Capital Federal, desde los 16 años, ahora tengo 19, y siempre que puedo vengo a saludar porque estoy muy agradecido con todo el apoyo que me brinda Chubut Deportes a mí y al deporte amateur en general”, expresó en el inicio el gimnasta.

“Ahora entreno en el Gimnasio Cardan en Capital Federal, desde que me fui a Buenos Aires represento a ese club. Y actualmente también estoy representando al país en la gimnasia con trampolín, estoy tercero en el ránking nacional y me ha ido muy bien en el último tiempo. En febrero tengo una concentración nacional de cara a los Juegos Panamericanos Juveniles que se hacen en Paraguay. Además, este año tengo un Sudamericano y el Mundial en España. Va a ser un año cargado, pero estoy contento y espero poder llevar a cabo todos mis objetivos”, dijo el joven Weise.

“Estoy entrenando con Valeria Mariani, entrenamos en el club, en el club Biblioteca Mariano moreno que tiene buenas instalaciones y en el CeNARD”, agregó.

DEPORTE Y ESTUDIO

Tobías contó que además de entrenar, está realizando sus estudios universitarios: “Estoy estudiando en la Universidad de Palermo la Licenciatura en Economía y Finanzas, hay que saber administrar los tiempos y poder realizar todo en paralelo. A veces cuesta pero es posible y, además, a pesar de que soy un apasionado en este deporte, sé que tengo que estudiar también”, bajó un positivo mensaje.

SUS INICIOS

Weise recordó cómo fueron sus inicios: “De chiquito siempre fui muy inquieto, cuando empecé el primario, justo al frente del colegio estaba el Club Akróbatos, mi mamá me llevó a probar y me encantó y desde ahí nunca paré. Arranqué a los 6 años a entrenar con Valeria García y después seguí con Germán Freyer y ahora ya estoy en Buenos Aires, siempre muy agradecido con Akróbatos que fue el club que me formó. Cuando empecé con Valeria, también entrenaba a la par con Waldo Domínguez y ahora estoy entrenando en su nuevo club Cody Gym que están los dos y lo siento como mi segunda casa”.

OBJETIVOS

“Mi sueño, como el de todos los deportistas, es llegar a los Juegos Olímpicos, pero paso a paso, primero me gustaría llegar a una final de una Copa del Mundo, para este año mi objetivo principal son los Juegos Panamericanos Juniors, es un torneo que diferente que nunca me tocó vivir esa experiencia, me encantaría aprovecharla y tener el mejor resultado posible”, soñó en voz alta.

Tobías dio su parecer sobre la gimnasia de trampolín en la zona: “Creo que Trelew tiene un nivel alto en el país, siempre la provincia queda bien representada, las representantes del Club Fly son muy buenas y siempre hay muy buen nivel y hacen la diferencia”.

Tobías detalló cómo son sus días: “Todas las mañanas voy a la facultad temprano, vuelvo y almuerzo y me voy a entrenar. Hay días que hago doble turno porque también voy al gimnasio. Casi siempre termino de entrenar y vuelvo a seguir estudiando. A veces está bueno relajar un poco pero los días de semana son exigentes”.

“Creo que todo el esfuerzo vale la pena porque no hay nada más hermoso que representar al país, en varios eventos tuve la posibilidad de llevar la bandera de nuestro país y con buenos resultados, es un orgullo, siempre que suena el himno argentino se me pone la piel de gallina, por eso siempre feliz de lo que hago”, añadió.

Por último, Tobías les dejó un mensaje a los más chicos: “Si les gusta el deporte, siempre sigan para adelante, si se proponen un objetivo no tienen que bajar los brazos, aunque es difícil el camino pueden lograrlo, y sigan con todo que van a llegar a lograr todo lo que sueñan”.