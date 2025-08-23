Ganaron los cuatro primeros y Rada Tilly mantiene la diferencia sobre su escolta Ferro. El “Aurinegro” está a un paso del campeonato.

Todo sigue igual en los puestos de arriba del Ascenso

Se disputó este sábado la 23ª fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el líder invicto Rada Tilly derrotó 2-1 como visitante a Stella Maris, con goles de Tomás Garay y Luka Markota, luego de que el local arrancara ganando con tanto de Pablo Groppa. De esta manera, el “Aurinegro” mantiene la diferencia de cuatro puntos sobre Ferrocarril del Estado y está a un paso del campeonato.

Ferro sigue dando lucha, tras golear 4-1 como local a Deportivo Roca. Los goles del conjunto de Kilómetro 5 fueron obra de Román Hernández, Matías Carrizo y

Jorge Gaitán (2). Descontó Matías Cuyul. Ambos terminaron con un jugador menos, por las expulsiones de Gonzalo Pérez en Roca y Matías Carrizo en Ferro.

Mientras tanto, Caleta Córdova, desde el tercer puesto, a cinco unidades, sostiene su ilusión luego de derrotar -con tanto de Fernando Almada- 1-0 a San Martín. En otros resultados, Deportivo Portugués aplastó 6-0 a Manantiales Behr de Ciudadela, Universitario venció 3-1 a Talleres Juniors y Comodoro FC goleó 5-2 a Oeste Juniors.

Panorama de la 23ª fecha

Sábado

- Comodoro FC 5 / Oeste Juniors 2.

- Stella Maris 1 / Rada Tilly 2.

- San Martín 0 / Caleta Córdova 1.

- Deportivo Portugués 6 / Manantiales Behr de Ciudadela 0.

- Talleres Juniors 1 / Universitario 3.

- Ferrocarril del Estado 4 / Deportivo Roca 1.

- Libre: Nueva Generación.

Próxima fecha (24ª)

- Caleta Córdova vs Deportivo Portugués.

- Universitario vs San Martín.

- Rada Tilly vs Talleres Juniors.

- Oeste Juniors vs Stella Maris.

- Deportivo Roca vs Comodoro FC.

- Nueva Generación vs Ferrocarril del Estado.

Libre: Manantiales Behr de Ciudadela.