Rada Tilly sigue imparable

En el marco de la 22ª fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, el líder invicto Rada Tilly goleó 4-1 como local a Comodoro FC y sigue mandando sin mayores inconvenientes.
Por su parte, Ferrocarril del Estado, a cuatro puntos, goleó 3-0 a Oeste Juniors en Valle C y quedó como escolta, ya que Caleta Córdova perdió 2-1 ante Talleres Juniors.
En otros resultados, San Martín venció 1-0 a Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca y Nueva Generación empataron 3-3, en tanto que Deportivo Portugués tuvo descanso.
Panorama 22ª fecha B
SABADO
- Rada Tilly 4 / Comodoro FC 1.
- Caleta Córdova 1 / Talleres Juniors 2.
- Oeste Juniors 0 / Ferrocarril del Estado 3.
- Nueva Generación 3 / Deportivo Roca 3.
- Manantiales Behr de Ciudadela 0 / San Martín 1.
PENDIENTE
- Universitario vs Stella Maris.
LIBRE
- Deportivo Portugués.