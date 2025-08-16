Rada Tilly sigue imparable

Goleó a Comodoro FC y continúa liderando de manera invicta en el Ascenso, mientras que Ferro hizo lo propio con Oeste y recuperó el segundo lugar, ya que Caleta perdió sorpresivamente frente a Talleres.

En el marco de la 22ª fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, el líder invicto Rada Tilly goleó 4-1 como local a Comodoro FC y sigue mandando sin mayores inconvenientes.

Por su parte, Ferrocarril del Estado, a cuatro puntos, goleó 3-0 a Oeste Juniors en Valle C y quedó como escolta, ya que Caleta Córdova perdió 2-1 ante Talleres Juniors.

En otros resultados, San Martín venció 1-0 a Manantiales Behr de Ciudadela y Deportivo Roca y Nueva Generación empataron 3-3, en tanto que Deportivo Portugués tuvo descanso.

Panorama 22ª fecha B

SABADO

- Rada Tilly 4 / Comodoro FC 1.

- Caleta Córdova 1 / Talleres Juniors 2.

- Oeste Juniors 0 / Ferrocarril del Estado 3.

- Nueva Generación 3 / Deportivo Roca 3.

- Manantiales Behr de Ciudadela 0 / San Martín 1.

PENDIENTE

- Universitario vs Stella Maris.

LIBRE

- Deportivo Portugués.