Rada Tilly quiere seguir cómodo arriba

El líder del Ascenso visita este sábado a Stella Maris, mientras que el escolta Ferro recibe a Roca.

Se disputa este sábado la 23ª fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el líder invicto Rada Tilly visitará desde las 15 a Stella Maris con el objetivo de seguir firme con rumbo al título.

Por su parte, el escolta Ferrocarril del Estado, a cuatro puntos, recibirá desde las 16 a Roca, que está en la quinta posición, a doce unidades.

Caleta Córdova, tercero a cinco puntos, visitará a San Martín. También jugarán Deportivo Portugués-Manantiales Behr de Ciudadela, Talleres Juniors-Universitario y Comodoro FC-Oeste Juniors.

Programa de la 23ª fecha

SABADO 23

- 15:00 Comodoro FC vs Oeste Juniors.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Asistentes: Miguel Coñuecar y Juliano Calvi.

Cancha: Comodoro FC.

- 15:00 Stella Maris vs Rada Tilly.

Arbitro: Gastón Verón.

Asistentes: Diego Bayón y Yamila Ramos.

Cancha: Stella Maris.

- 15:00 San Martín vs Caleta Córdova.

Arbitro: Cristian Ontivero.

Asistentes: Iván Peña y Emanuel Ontivero.

Cancha: San Martín.

- 15:00 Deportivo Portugués vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Daniel Sosa.

Asistentes: Jonathan Calvi y Morena Britez.

Cancha: Deportivo Portugués.

- 15:30 Talleres Juniors vs Universitario.

Arbitro: Carlos Flores.

Asistentes: Sergio Navarrete y Selena Medina.

Cancha: Talleres Jrs.

- 16:00 Ferrocarril del Estado vs Deportivo Roca.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Asistentes: Guillermo Díaz y Víctor Velarde.

Cancha: Ferro.

LIBRE

- Nueva Generación.