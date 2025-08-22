Rada Tilly quiere seguir cómodo arriba

Se disputa este sábado la 23ª fecha del torneo Apertura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde el líder invicto Rada Tilly visitará desde las 15 a Stella Maris con el objetivo de seguir firme con rumbo al título.
Por su parte, el escolta Ferrocarril del Estado, a cuatro puntos, recibirá desde las 16 a Roca, que está en la quinta posición, a doce unidades.
Caleta Córdova, tercero a cinco puntos, visitará a San Martín. También jugarán Deportivo Portugués-Manantiales Behr de Ciudadela, Talleres Juniors-Universitario y Comodoro FC-Oeste Juniors.
Programa de la 23ª fecha
SABADO 23
- 15:00 Comodoro FC vs Oeste Juniors.
Arbitro: Sergio Corbalán.
Asistentes: Miguel Coñuecar y Juliano Calvi.
Cancha: Comodoro FC.
- 15:00 Stella Maris vs Rada Tilly.
Arbitro: Gastón Verón.
Asistentes: Diego Bayón y Yamila Ramos.
Cancha: Stella Maris.
- 15:00 San Martín vs Caleta Córdova.
Arbitro: Cristian Ontivero.
Asistentes: Iván Peña y Emanuel Ontivero.
Cancha: San Martín.
- 15:00 Deportivo Portugués vs Manantiales Behr de Ciudadela.
Arbitro: Daniel Sosa.
Asistentes: Jonathan Calvi y Morena Britez.
Cancha: Deportivo Portugués.
- 15:30 Talleres Juniors vs Universitario.
Arbitro: Carlos Flores.
Asistentes: Sergio Navarrete y Selena Medina.
Cancha: Talleres Jrs.
- 16:00 Ferrocarril del Estado vs Deportivo Roca.
Arbitro: Brian Jerosimich.
Asistentes: Guillermo Díaz y Víctor Velarde.
Cancha: Ferro.
LIBRE
- Nueva Generación.