Tomás Barrios y María Guerreiro con varias medallas y grandes objetivos

Brillaron en la Winter Swimming World Cup en El Calafate. Lograron más de una docena de medallas en diversas distancias y modalidades en la natación de aguas gélidas.

Con el respaldo del Ente Comodoro Deportes, Tomás Barrios Díaz y María Laura Guerreiro brillaron en la Winter Swimming World Cup 2025 en El Calafate. Ambos consiguieron más de una docena de medallas en diversas distancias y modalidades, y tienen próximos compromisos internacionales en Suecia y Finlandia, en febrero del 2026. Los deportistas fueron recibidos por el titular de Comodoro Deportes.

Entre el 4 y el 10 de agosto, el Lago Argentino, frente al majestuoso Glaciar Perito Moreno, volvió a ser sede de la Winter Swimming World Cup, la competencia más importante de natación en aguas gélidas de Argentina y una de las más destacadas del circuito internacional.

En esta edición, las condiciones fueron extremas con temperaturas llegando a -4°C, marcando un récord de frío para la competencia.

Más de 150 nadadores de 16 países -incluyendo Rusia, Australia, Canadá, Polonia, Inglaterra, Brasil, Colombia y Chile- se dieron cita para disputar pruebas de velocidad, técnica y resistencia. Argentina tuvo un papel protagónico, sumando numerosos podios y demostrando su nivel frente a potencias de aguas frías.

Tomás Barrios Díaz y María Laura Guerreiro estuvieron presentes, gracias al apoyo de Comodoro Deportes, y en base a una gran preparación pudieron competir al máximo nivel logrando resultados que les aseguran su lugar en el Mundial de Invierno 2026 en Oulu, Finlandia.

Los atletas estuvieron reunidos con el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, para mostrar sus logros en El Calafate, también avizorando los nuevos objetivos, con Finlandia y Suecia como principales objetivos para febrero.

“Quiero agradecer especialmente a Hernán Martínez y a Comodoro Deportes por confiar en nosotros y apoyarnos para llegar a este nivel. Estamos super satisfechos. No esperaba menos de Hernán. De todas formas el compromiso siempre estuvo de parte nuestra de entrenar, enfocarnos en traer medallas, buenas posiciones, y dejar a la provincia en lo más alto. Chubut hoy es potencia en natación de aguas gélidas. Estoy muy agradecido a Hernán, estoy muy emocionado porque veo muy cerca la posibilidad de ir a Finlandia. No me salen las palabras”, comentó Tomás Barrios Díaz.

“La idea es ir a Suecia el 26 de febrero, a una World Cup, y luego a Finlandia que es una Championship de las más importantes. Aprovechando estar en Europa, hacemos dos campeonatos en un solo viaje. Trataremos de traer los mejores puestos posibles y seguir demostrando que la Patagonia, Chubut y Comodoro tienen muy buen nivel”, agregó.

Por su parte, María Laura Guerreiro expresó: “Nos encontramos con nadadores de todo el mundo. Mi categoría Master C de 30 a 39 años fue la más concurrida, con 20 nadadoras en todas las competencias. Haber logrado podios en la mayoría de ellas es todo un logro”.

“Muy agradecidos, porque desde que empezamos este camino Hernán siempre estuvo, siempre acompañó desde su lado. Muy agradecida por confiar en nosotros desde el primer momento”, cerró Guerreiro.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 6.19.45 PM

……………

Resultados

María Laura Guerreiro

Medalla de Plata 50m pecho

Medalla de Plata 100m pecho

Medalla de Plata 200m pecho

Medalla de Plata 50m libre

Medalla de Bronce Super Final 50m pecho

Medalla de Plata Posta mixta

Tomás Barrios Díaz:

Medalla de Oro 50m libre

Medalla de Oro 100m libre

Medalla de Oro 200m libre

Medalla de Oro 500m libre

Medalla de Oro 50m mariposa

Medalla de Oro 50m pecho

Medalla de Oro 100m pecho

Medalla de Oro 200m pecho

Medalla de Plata Posta mixta